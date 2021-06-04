六四32｜鄒幸彤等2人涉呼籲他人集會被捕 警拒交代具體內容 (更新)

【12:20更新】今日是六四事件32周年，警方拘捕兩人涉嫌在社交平台公布或宣傳未經批准集結，據了解，當中包括支聯會副主席鄒幸彤。警方早上約11時半交代有關事件，新界南總區刑事高級警司羅國凱稱支聯會申請舉行有關集會和遊行已遭反對及駁回上訴，惟留意到有人利用社交媒體帳號，宣傳呼籲市民參與今晚未經批准的公眾集結，於是在沙田及中環分別拘捕一名20歲的外賣員以及一名36歲鄒姓人士，當中鄒姓人士是支聯會成員。警方強調今日作出拘捕行動，是因為證據足夠，不承認有政治因素。

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被問到遭拘捕的兩名人士具體作出了甚麼宣傳呼籲市民參與今晚集會的言論，以及只表示自己會悼念六四，會否屬於呼籲他人參與集會，羅國凱並無正面回應，只強調事件正在調查中，不方面透露詳情，重申被捕兩名人士牽涉宣傳呼籲他人參與未經批准的公眾集結，違反公安條例，以及可能違反限聚令，又批評兩人極不負責任。

支聯會近日表示已停止宣傳六四維園燭光集會，而鄒幸彤曾在訪問及個人社交網站表示，仍會以「個人名義」在六四當日到維園點起燭光，但她勸市民不一定跟隨，以免「送頭」。

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【10:00更新】警方表示，拘捕兩人涉嫌宣傳或公布未經批准集結，11時將見傳媒交代案件詳情。

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【08:31更新】今日是六四事件32周年，消息指，支聯會副主席、大律師鄒幸彤今晨被警方拘捕，涉宣傳或公告未經批准集結。

支聯會的六四維園晚會，連續第二年不獲批准舉行，支聯會叫停了悼念晚會，以迴避法律風險，同時宣布臨時關閉六四展覽館。鄒幸彤早前接受本地傳媒訪問時表示，支聯會做了六四紀念多年，「有些事要堅持的」，她今晚會以個人名義到維園，早前她亦說過會在大家都能看到的地方點起燭光，坦言有心理準備入獄，不過她勸市民不一定跟隨，以免「送頭」。

警方早前表示，任何人即使以個人名義出席或煽惑他人參與也涉嫌犯法。