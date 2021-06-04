六四32｜蔡耀昌：鄒幸彤近期言論不代表支聯會 非與對方「割蓆」

六四事件32周年，支聯會的六四維園晚會，連續第二年不獲批准舉行。消息指，支聯會副主席、大律師鄒幸彤被警方拘捕，涉嫌宣傳或公布未經批准集會。支聯會秘書蔡耀昌在電台節目表示，未能聯絡到鄒幸彤，相信她己被捕，擔憂其情況，有關消息仍在核實中。

蔡耀昌多次重申，支聯會清楚今年不可舉辦六四集會，亦無就維園集會做準備，強調鄒幸彤近期言論不代表支聯會，甚至與支聯會立場相反。他指並非與對方「割席」，強調有需要可提供法律上的支援，但認為作為一個組織，要清楚向公眾表達立場。

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蔡耀昌強調支聯會不會宣傳六四集會，今晚亦不會以支聯會名義到維園，指今年的法律及政治風險嚴峻，呼籲悼念的市民要以安全及合法為最大原則。他相信很多香港人都感受到過去的自由並非必然，指自己今晚會尋找一個地方，點起燭光悼念六四。

鄒幸彤早前接受本地傳媒訪問時指，支聯會做了六四紀念多年，「有些事要堅持的」，她今晚會以個人名義到維園，早前她亦說過會在大家都能看到的地方點起燭光，坦言有心理準備入獄，不過她勸市民不一定跟隨，以免「送頭」。