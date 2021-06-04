六四32｜警引《公安條例》封維園 保安局警告勿參與未經批准集結 (更新)

【16:05更新】保安局發表聲明，指警方已引用《公安條例》第17(4)條封閉維多利亞公園中央草坪、足球場和籃球場及通往該等地方的通道，禁止公眾人士進入。巿民必須遵守，否則違法。

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局方又稱，任何人參與於其他地方舉行而違反《公安條例》第7條或13條的公眾集會或遊行，即受《公安條例》規管而未獲得批准的公眾活動，也屬參與未經批准集結。參與未經批准集結，最高可判處監禁5年。

保安局重申，任何人不得參與、宣傳或公布任何未經批准集結，市民切勿以身試法。如有任何人嘗試挑戰法律，包括《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》、《公安條例》、《香港國安法》等，警方會採取果斷行動，嚴肅依法處理。

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【14:45更新】今日是六四事件32周年，港島總區高級警司(行動)廖珈奇(圖左)表示，經過風險評估後，有人仍然不理會警方已反對今晚維園舉行集會，考慮到公共安全及現時防疫因素，決定在下午2時起，引用《公安條例》第十七條(4)，圍封維園、1號至6號足球場以及籃球場，禁止公眾人士進入，任何人進入這些封閉範圍，即屬違法，警告參與未經批准的集結，一經定罪最高可被判處監禁5年，至於宣傳或公布未經批准集結最高可判處監禁12個月。

廖珈奇又指，維園範圍會張貼藍底黃字告示，警告市民切勿入內，強調會密切留意情況發展，如有需要會即時介入，果斷執法，並不排除因應情況擴大圍封範圍，至於何時才能解封維園，則要待「情況許可」。

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被問到市民若在其他地方，抑或在圍封範圍外舉起燭光是否違法，廖珈奇表示，只要活動是合法、是和平及有序，他相信市民依法進行所有活動是不會有任何問題，倘若預先通知警方，警方會基於公共安全為由，給予協助。