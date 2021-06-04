六四32｜難講穿黑衣舉蠟燭是否違法 警：所有執法須考慮《國安法》

今日是六四事件32周年。警方首次引用《公安條例》，下午圍封維園指定範圍，包括中央草坪、6個足球場及籃球場等，假如有人進入或逗留該指定範圍，即屬違法。被問到在封鎖範圍外或其他地區，身穿黑衫舉起蠟燭是否違法，港島總區高級警司廖珈奇表示，「好難確實回應」，反指相信市民「心中有數」，警方有需要時會查問有關人士，以了解動機及取證，必須有足夠證據才會採取進一步行動。

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廖珈奇又說，時代不斷轉變，警方行動需要與時並進，強調《港區國安法》已經在本港實施，警方所有執法行動都會考慮到《港區國安法》，此外亦會考慮到《公安條例》及限聚令。

然而廖珈奇指，只要活動合法、和平及有序，所有依法活動都不會有問題，如果警方事前獲通知，甚至可以基於公共安全及公共秩序因素，為活動提供協助。