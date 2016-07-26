冷血乘客｜美國女子地鐵被強姦無人制止 更拍片放上網

美國賓夕法尼亞州費城發生一宗駭人聽聞的地鐵強姦案，一名女乘客於車廂內在眾目睽睽之下，遭到一名流浪漢撕開衣服強姦，周圍多名乘客不但袖手旁觀，亦無報警，更有人冷血舉起手機拍片上載網上。

事發於上周三(13日)晚上10時，一名賓夕法尼亞州女子乘搭藍綫地鐵時，遭剽一名陌生男子性侵，列車監控電視顯示過程長達8分鐘，當時車廂內多名乘客不但對事件無動於衷，沒有報警，《霍士新聞》報道更指，有人舉起手機拍片，上載至社交平台。直至地鐵職員巡邏時發現事件並報警，警方於列車下一站等候，才將半裸的疑犯制服，並將受害人送往醫院。

警方譴責圍觀乘客：「明明有人在場」

警方及鐵路管理部門事後均罕有地譴責圍觀乘客的做法，稱事件本應可以被及時制止，並指若錯過及時拘捕疑犯的機會，後果將不堪設想。

警察局局長Timothy Bernhardt表示，警方不知在場乘客是對暴行視若無睹，還是因怕事不願惹上事端，「整個過程都被監控電視記錄，令人不安的是，當時明明有乘客在場，卻無人伸出援手去幫助那女子。」

根據受害人口供，當時一男子坐在她旁邊，試圖跟她搭訕，她拒絕該名男子，男子隨後開始摸她的私處，她反復推開該名男子至少2至3次，男子發怒，直接將受害人推倒在座位上，扯下她的衣服及性侵。

警方其後又發布一項聲明，稱事件為可怕的犯罪行為，敦促任何目睹類似事件的人向當局報告，重申「目睹一些可怕的行為，如果有乘客致電911，或能盡快制止這一切行為」。

報道指，該名疑犯為35歲流浪漢Fiston Ngoy，他被控强姦、嚴重猥亵罪等罪，目前被關押在獄中。

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