出外旅行 HK Express推平機票 達人籲注意防疫政策

肆虐全球的新冠肺炎，令港人過去一年的外遊大計被逼暫緩。隨著疫情緩和，外遊漸見曙光，航空公司HK Express明起推出低至288元單程平機票優惠，旅客購買後可選擇今年11月至明年6月出發，涵蓋27條航線。其網站顯示，航線目的地遍及日、韓、台、泰等地。不過有旅遊達人提醒，旅客應有心理準備抵埗後行程受疫情影響「要打個折頭」、回程仍要檢疫。



HK Express表示，為慶祝明日(29日)開幕的香港國際旅遊展，同日推出優惠機票推廣，又指旅客購票時選擇「靈活飛」票價類別，即可用「自由飛」價格免費升級「靈活飛」禮遇，包括無限次免費更改航班、快捷登機、優先辦理登機手續和處理託運行李服務。

本港疫情雖然緩和，旅遊達人項明生接受本報查詢時指日、韓、台等地現時仍未開關，泰國則確診數持續高企，認為亞洲地區的疫苗接種率較歐、美等地為低，旅遊業料仍要一段時間復甦。他認為歐、美短期內開放邊境的機會，應較東南亞國家高，建議很渴望外遊、打齊兩針的市民選擇中、長線目的地。

項明生又指，這些「期貨」機票是否值得購買，視乎大家是否看好屆時的亞洲疫情，而最大問題是返港後要檢疫，「普通打工仔要隔離已經唔願意去」，認為屆時港府政策是關鍵。此外，他提醒旅客要有心理準備行程受影響，包括交通和景點方面。目前身處台中的他舉例，台灣昨調低疫情警戒標準後，部分景點完全或局部重開、博物館和公園開放時間各有不同，台北和台中的政策也有不同，故行程必然要較爆疫前「打個折頭」。