出席川港合作會議 林鄭：「黑暴」行為傷害內地同胞感情

特首林鄭月娥與政務司長李家超等到四川出席川港合作會議。林鄭月娥表示，本港在社會動亂期間的「黑暴」行為，無疑傷害內地同胞的感情，也讓他們對香港有些負面的看法。她指，自己在帶領特區政府重新出發、重振經濟的過程中，很重視內地同胞對香港的觀感。

林鄭月娥指，本港過去兩年多，由修例風波引起的暴亂和新冠疫情，令香港社會經濟飽受打擊，幸而《香港國安法》頒布實施後，香港由亂及治，而全國人大通過完善選舉制度的決定，落實「愛國者治港」原則，為本港政治體制正本清源，重回「一國兩制」初心，選舉制度完善後的首場選委會選舉亦在剛過去的周日順利舉行，中央的重要舉措標誌著往後香港更有條件加強與內地的合作關係，更好融入國家發展大局。

她又說，在新冠疫情衝擊下，四川作為國家西部地區經濟發展領頭羊，去年生產總值保持正增長，增速高於全國平均水平，特區政府會加強支持在川港商，推動兩地業界交流合作，並協助四川企業「走出去」。

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