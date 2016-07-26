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出席川港合作會議　林鄭：「黑暴」行為傷害內地同胞感情
1 小時前
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林鄭月娥黑暴川港合作會議修例風波
出席川港合作會議　林鄭：「黑暴」行為傷害內地同胞感情
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特首林鄭月娥到四川出席川港合作會議時，表示本港在社會動亂期間的「黑暴」行為，傷害內地同胞的感情，她帶領特區政府重新出發、重振經濟的過程中，很重視內地同胞對香港的觀感。(政府新聞圖)

特首林鄭月娥與政務司長李家超等到四川出席川港合作會議。林鄭月娥表示，本港在社會動亂期間的「黑暴」行為，無疑傷害內地同胞的感情，也讓他們對香港有些負面的看法。她指，自己在帶領特區政府重新出發、重振經濟的過程中，很重視內地同胞對香港的觀感。

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特首林鄭月娥今日率領特區政府代表團在成都出席川港高層會晤暨川港合作會議第二次會議。(政府新聞圖)

林鄭月娥指，本港過去兩年多，由修例風波引起的暴亂和新冠疫情，令香港社會經濟飽受打擊，幸而《香港國安法》頒布實施後，香港由亂及治，而全國人大通過完善選舉制度的決定，落實「愛國者治港」原則，為本港政治體制正本清源，重回「一國兩制」初心，選舉制度完善後的首場選委會選舉亦在剛過去的周日順利舉行，中央的重要舉措標誌著往後香港更有條件加強與內地的合作關係，更好融入國家發展大局。

她又說，在新冠疫情衝擊下，四川作為國家西部地區經濟發展領頭羊，去年生產總值保持正增長，增速高於全國平均水平，特區政府會加強支持在川港商，推動兩地業界交流合作，並協助四川企業「走出去」。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/出席川港合作會議　林鄭：「黑暴」行為傷害內地同胞感情-285947
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