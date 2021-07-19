利物浦海上商城被剔出世遺 市長：非常失望

聯合國教科文組織(UNESCO)世界遺產大會決定，將英國利物浦海上商城，從世界遺產名錄上除名，理由是當過地過度發展，對世界遺產造成不可挽回的破壞。

世界遺產委員會21個國家代表周三在福州投票，通過將利物浦海上商城除名。公報指出，海上商城於2004年被列入《世界遺產名錄》，後來因為對在利物浦水域有關開發項目的憂慮，於2012年被列入《瀕危世界遺產名錄》。不過，相關開發項目與其他開發計劃，在遺產地及緩衝區內持續推進，批准球會愛華頓斥資5億英鎊在這區興建新球場，委員會認為有關建築，損害了遺產地的真實情況及完整性。

公報又說，世界遺產名錄的任何刪減，都是國際社會的損失，亦是保護世界文化和自然遺產公約下，國際共同價值觀和承諾的損失。

市長：將繼續打造現代活力與歷史魅力文化城市

利物浦市長安德森(Joanne Anderson)對決定非常失望，她和許多熱愛利物浦的人一樣感到極為失望，指市政府多年來投入數以億計英鎊改善，令這個商城狀況變得前所未有般好，更表示考慮上訴。她又說，失去世界遺產頭銜，不會抹煞這座城市的文化歷史，利物浦未來將繼續打造成一座現代活力與歷史魅力並存的文化城市。