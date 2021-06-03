疫苗優惠｜國泰大抽獎 特別大獎幸運兒與朋友在全新空中巴士客機開派對

不同機構鼓勵市民接種疫苗，推出特別大抽獎。當中國泰航空宣布，所舉辦大抽獎中，特別大獎的得獎幸運兒，可邀請已全面接種疫苗的摯愛親朋，在國泰全新的空中巴士A321neo客機上舉辦私人派對，機，遨遊香港天際，體驗該客機的高科技機艙設施及享譽全球的優質服務。

此外，亦會送出2千萬「亞洲萬里通」里數，當中十位得獎者各可獲贈一百萬里數，另外一百位得獎者亦各獲贈十萬里數。

合資格的參加者須持有香港身份證，並於2021年8月底前已全面接種疫苗。活動詳情與條款及細則將於稍後公佈。

國泰亦鼓勵員工接種，對部份員工對接種疫苗仍有顧慮，因此會為所有駐港員工免費提供接種疫苗前的醫療評估。

為感謝所有完成接種疫苗的國泰駐港後勤員工，公司將提供兩天疫苗假期。所有駐港員工亦有機會贏取「亞洲萬里通」里數和一系列其他獎勵，包括免費「航空旅遊氣泡」航班機票及酒店度假套票。

