劏房加租上限降至10% 有業主稱逼退場令住客瞓街 團體續促設起始租金

香港住屋問題嚴峻，當局書面回覆立法會議員，針對劏房租管修訂條例的修正案，將把續租的加租上限由15%收窄至最高10%，並考慮業主自住物業出租的「空餘睡房」可獲豁免。面對加租限制，香港業主會會長佘慶雲揚言將不再經營劏房，並指若有一成劏房業主「退場」，屆時或有2萬劏房租戶要「瞓街」；有關注劏房組織反指，一成加幅上限仍然「離地」，認為加租上限應為5%及設立起始租金才能保障基層住戶。

劏房租管修訂議案細節出爐後，普遍意見認為15%的續租加租上限過高。運房局指因應立法會議員關注，以及向低收入人士與家庭租戶提供更多保障，決定將續租的加租上限修正為10%；原方案規定，在「2+2」的指定租約中，首2年的租期完結後，續租時容許業主加租，但加幅不可超出差估署的私人住宅租金指數的百分率變化，並以15%「封頂」。調低上限的消息傳出後，有業主稱已變賣所有劏房。佘慶雲表示，政府如此安排，自己就不再經營劏房業務，故急著賤賣資產；他反問，業主買樓放租，為錢還是為公益，並指現時有21萬劏房租戶，若有一成業主退出市場，料將有約2萬人「瞓街」。

關注組促加租上限降至5%

用家代表則持相反意見，觀塘劏房居民關注組組織者陳穎彤認為，一成加幅仍然離地，不少劏房戶現時的平均加租幅度介乎7至8%，甚至已有租戶被加租一成。她建議，續租加幅上限不應多於5%，才能保障基層住戶。

關注基層住屋聯席組織成員鍾惠賢表示，一成加租上限參考公屋租金加幅，惟劏房租金由業主開價，擔心若沒訂立起始租金及檢討期，劏房戶仍難逃貴租。全港關注劏房平台亦指，現時已有業主提早加租，認為訂立起始租金才能保障基層租戶；對於「出租剩餘房間」或可獲豁免，平台的社區組織幹事甘文樂關注，有部分單位一劏三，甚至劏更多單位，而業主自己住在其中一個劏房，質疑這些情況是否亦可視為「自住」，認為業主有很多方法可以遊走灰色地帶，從而避過規管。

考慮自住劏房豁免規管

根據立法會文件，除將劏房續租的加幅上限收窄至一成，運房局同樣考慮將業主自住物業，出租剩餘房間或空餘睡房的情況，只要符合特定條件，例如只有一個租戶，便會將此個案納入《業主與租客(綜合)條例》(即劏房租管條例)的豁免範圍。

同時，有立法會議員倡議，擴大劏房租管條例的「家庭成員」範圍，將「組成住戶而共同居住的人士」亦納入當中。運房局指，家庭成員範圍參考「去世租客家庭成員」——配偶、父母或成年子女，故對上述修正案有保留；聽取法案委員會及平衡各項因素後，考慮將家庭成員的定義，擴大至涵蓋一名租戶的「祖父母」及「成年孫子女」，後者包括「被領養的成年子女」、「繼成年子女」和「非婚生成年子女」。

另外，運房局強調，市區重建的步伐不應受劏房租管條例影響，亦不會凌駕或影響《土地(為重新發展而強制售賣)條例》，即多份數擁有人向土地審裁處提出申請強拍命令的權利，以及有關地段的購買者在該條例下享有的保障不受影響。文件指出，若地段擁有人欲重建，劏房租管不會妨礙業主與租客，就租客提早退租與相關賠償的安排作商議。