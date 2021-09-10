加密貨幣或顛覆國際金融概念 本地貸款市場積極鑽研區塊鏈應用

烏克蘭早前通過加密貨幣合法化法案，成為數周內第5個為加密貨幣制定規則的國家。有國際金融分析報告顯示，全球區塊鏈服務將會在5年內大量應用到金融市場內。而繼向藝術市場推廣，香港區塊鏈協會今日亦向本地貸款市場的業內人士舉行研討會，回應業界最近正踴躍探討當中的智能合約及身份識別服務，了解對金融機構及客戶之間存在更大保障的可行性。

「NFT」(Non-Fungible Token/非同質化代幣)是一種虛擬資產，透過加密形式把特定資訊放到區塊鏈，以代表物件的擁有權，並透過網上交易平台進行買賣。數碼圖像、畫作、影音、短片、遊戲或動畫的虛擬角色及裝備等，但亦可以是其他事物，甚至是實物。而「NFT」已在藝術界掀起熱潮，開拓了不受地域空間限制的「加密藝術」(Crypto Art)市場，相關藝術品成為拍賣行新寵，成交價屢創新高，各界名人如導演王家衛等也紛紛有作品進軍NFT。

剛於今年初成立的香港區塊鏈協會(BCAHK)，已組合關於18種行業的附屬委員會，準備向不同業界推動其行業如何應用區塊鏈。協會今日邀請70位本地貸款機構的業內人士出席《去中心化金融(DeFi) – 探索DeFi與香港本地貸款市場的潛力》座談會，並邀請了香港財務專業協會主席邵志堯，探討在個人信貸上如何善用Fintech服務中的區塊鏈、大數據及人工智能，增加對區塊鏈科技在貸款產業上的應用。

區塊鏈認證讓消費者掌控其敏感資料

該協會主席羅逸晞表示，日本、美國及英國等地，很多中小型公司將利用 「區塊鏈即服務」(BaaS)的工具，尤其開發智能合約、支付系統和去中心化應用程序。而本地貸款市場的業界人士亦對此類服務特別關注。「現有身份驗證通常都是靠面對面影印正本。有部分較科技化會用網上身份認證。而『區塊鏈身份認證』可賦予消費者掌控自己敏感資料的權力，去除中間人的角色，這是較網上認證優勝。使用區塊鏈身份認證科技可以避免，伺服器客戶資料外洩或黑客入侵伺服器的風險。在公司層面上，使用區塊鏈身份認證科技可優化工作流程，減低成本及更有效地數碼化業務。」

國際金融報告近年均提及，海外有不少銀行已開始使用區塊鏈金融平台來執行智能合約。而數字化的智能合約可徹底改變法律協議、供應鏈管理和醫療保健，日後如結婚誓言、離婚訴訟、房屋銷售和保險索賠等，均都可添加到區塊鏈中。羅逸晞亦在今日的研討會上，向本地貸款產業介紹該會未來將聯同香港仲裁公會舉辦有關如何利用網上仲裁解決貸款爭議。