加拿大大選結束 在野保守領袖承認落敗

加拿大國會選舉投票結束，點票結果陸續出爐，最新消息指執政自由黨已取得足夠票數籌組少數派政府，在野保守黨黨魁奧圖爾則承認落敗。

加拿大總理杜魯多於投票日下午帶同3名子女到魁北克省蒙特利爾的票站投票。在野保守黨黨魁奧圖爾與太太早上則到安大略省所屬選區票站投票。

新冠疫情下，接近100萬選民選擇郵寄選票，但這些選票會在星期二開始點算，以防重覆點票，加拿大選舉委員會估計需時2天至5天才完成，另有580萬人提早投票，較2019年選舉多19%，較2015年選舉更多57%。

民調：兩黨未必取得過半數議席

49歲的杜魯多上月在自由黨民望遙遙領先的情況下，宣布提前兩年舉行大選，試圖藉抗疫成果，令執政自由黨重奪國會大多數議席。

奧圖爾批評杜魯多，在疫情期間花費巨額公帑提前大選，而非專注於國民健康，呼籲選民用選票來懲罰杜魯多。

民調顯示，杜魯多領導的自由黨，與主要反對黨保守黨勢均力敵，雙方都未必能夠取得過半數的170席，甚至一度顯示自由黨的支持度被保守黨反超，意味加拿大很可能再次迎來少數派政府，政府要爭取其他黨派支持，在議會通過法案。

部分民眾認為，杜魯多在疫情期間無必要提前大選，舊政治醜聞亦再次困擾杜魯多的競選工程。