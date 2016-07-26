動漫電玩節約500展商參加 抽300「頭籌」首批入場

疫情關係，「香港動漫電玩節」闊別近兩年，將於本月23日至26日續辦第二十二屆展覽，香港動漫電玩節行政總裁梁中本透露，今年場地總面積近19萬平方呎，參展商約500家，在目前經濟不景下「唔錯啦」，預期入場人次與住年相若，並指出會跟隨政府防疫要求，場地容量限七成五，入場須使用「安心出行」或填「Google Form」記錄行蹤，但不會設入場時段限制。

今年門票維持2019年的40元，但若預約購票領取優惠碼，或透過「凌速博覽」手機App登記做會員，並經App或現場購票，即享5元門票優惠。動漫迷每年為限量版爭相搶先入場，因應疫情改以抽簽形式取代排隊，有興趣市民須透過「凌速博覽」App於7月8至15日登記，主辦方在16日抽籤300個籌號，300個「頭籌」可保證於10點前入場。梁中本表示，動漫節停辦一年，消費者儲存了一定消費力量，近日觀察市面「都幾旺下」，相信入場人次保持到往年水平，內容豐富亦吸引消費，對銷情樂觀。