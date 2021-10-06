北京環球影城｜出租哈利波特魔法袍生意旺 7天賺2萬人仔

北京環球影城開幕後一直人氣高企，最受遊客歡迎的「哈利波特的魔法世界」園區總有許多「霍格華茲魔法學院學生」在「打卡」。不過，內地網媒「深燃財經」報道，北京環球影城內一件哈利波特魔法袍售849元(人民幣，下同)，一根魔仗售349元，不少遊客都覺得太貴，一些商家遂發現商機，入園大手購入魔法袍和魔仗，然後放上網出租，每件袍一天租金100元左右，每根魔仗50元左右，結果預約爆滿。

魔法袍預約排到下月17日

其中一名出租魔法袍商家小凱表示，在園區內先後掃了廿多件魔法袍，再以每天每件130元租金、800元按金出租，幾乎每天都全數租出，幾天就回本，而在7天國慶假期中，收入就接近2萬元，出租預約更排到下月17日。小凱又透露，本想擴張業務，但園區的魔法袍已斷貨多時，遂曾考慮上淘寶網買魔法袍，但發現淘寶上的魔法袍較園區內購買的透光後，就打消主意。

正版魔法袍出租市場較翻版大

報道引述另一名商家稱，正版魔法袍的出租市場比翻版更大，因為真正哈利波特粉絲能覺察出正版和翻版的分別，「穿上盜版魔法袍在城堡拍照，就相當於是在香奈兒的秀場上背假的香奈兒包，有的人會覺得丟臉的」。

升級服務=乾洗魔法袍

還有商家想出另一個擴張業務方法，就是回收遊客購買的正版魔法袍，或者幫忙代租，收入五五開。該商家甚至推出升級服務——乾洗後才租給另一位客人，稱雖然每件要花25元乾洗，但「能把品質提上去」。

另外，小凱提到，出租魔法袍的網店越來越多，有商家開始打「按金戰」。魔法袍售八百多元，按金普遍800元，而目前魔法袍供不應求，有人卻開出三、四百元按金，小凱認為，「現在市場這麼稀缺，正版的商家肯定不願意降押金」。



魔法袍淘寶網店生意增1倍

雖然真粉偏愛正版魔法袍，但淘寶網店售賣的哈利波特魔法袍也有龐大市場。報道指，開業5年的哈利波特周邊網店店主小可表示，上月銷售額暴漲1倍，因為許多顧客都想趁國慶長假期穿魔法袍去北京環球影城打卡，「(店員)每天趕時間發貨，吃飯睡覺時間都是擠出來的」。

淘寶魔法袍售價已漲15%

小可還稱，淘寶網上專賣哈利波特魔法袍和魔仗的新網店近日暴增，導致從廠家拿貨的價格上漲20%，其店內售價亦隨之漲15%。小可又承認，要取得環球影城授權，門檻太高，故其店舖並非正版授權商家，但其取貨的廠家自稱是環球影城代工廠，賣給淘寶商家的都是特意留起的貨尾。

此外，報道提到，出租兒童車、專業拍攝、導遊服務，也是近期崛起的「北京環球影城周邊」，國慶長假期間每天收入可達2,000元，但回本速度、收益和市場都不及出租魔法袍。