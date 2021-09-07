北京環球影城｜門票今開售 中秋國慶日售罄

北京環球影城將在下周一、內地中秋節假期開幕，門票和酒店今日零時起於官方網站、App及指定合作平台開售。在民眾「熱情攻陷」之下，官方App購票頁面一度無法顯示，旅遊服務平台「飛豬」更出現庫存實時對接延誤問題，導致多人熬夜搶到票後「得個吉」，被自動退款。另一平台「攜程」則在1分鐘內賣光開幕日門票、半小時內將環球影城大酒店開幕當日所有房間銷售一空。

開幕期旺季票價638元

北京環球影城各個售票平台會顯示90日門票價格日曆供消費者選購，從開幕日到「十一」國慶當日為旺季票價，成人每張638元(人民幣，下同)；10月2日至7日為特定日票價，成人每張748元。之後日子大部分為平季票價，成人每張528元。去到11月平日才有淡季票價，成人每張418元。兩間酒店「環球影城大酒店」及「諾金度假酒店」每晚價格，則分別介乎1,590元至11,541元及2,650元至20,021元。

「私享尊貴體驗」全部售罄

門票今日零時一開售就被瘋搶，截至晚上8時45分，官方App顯示，下周一、二及十一國慶當日的門票已售罄，俗稱「快證」的「環球優速通」及「環球無限優速通」則有一部分日子沒有任何顯示、一部分顯示售罄；比「快證」更通行無阻的「私享尊貴體驗」也顯示全數日子售罄，相關門票3人起售，單人2,900元。官方App還顯示，環球影城大酒店中秋及十一當晚所有房間均已售罄，且十一長假期間只剩2日及6日有一種房型未賣完。

飛豬售票系統出事 退款兼賠30%

至於飛豬售票問題所涉的是「環球優速通」。飛豬解釋，在獲取該項門票的庫存時，實時對接有所延誤，故有消費者看到頁面顯示有庫存並付款後，系統識別到已無庫存，就自動退款並關閉訂單。飛豬已就事件道歉，並承諾在全額退款後會再按成交金額賠償30%，受影響消費者並可選購園方特地開放的剩餘庫存。

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