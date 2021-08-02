招聘空缺｜匯達交通聘300名全職巴士車長 月薪最高2.5萬

新巴城巴及其母公司匯達交通今日宣布，招聘逾300名全職車長，每名新入職車長時薪為125元，月入可達2.5萬元；同時接受兼職車長申請。凡持有巴士駕駛執照或私家車駕駛執照滿1年，及年滿21歲的人士，均可申請。

匯達交通指，公共交通服務對香港經濟從疫情中恢復過來至為重要，一直埋首推動業務發展，改善營運。申請者即使未有巴士駕駛執照或路面經驗較淺者，包括現時在零售或餐飲等行業工作的人士，公司會為應徵者提供事業發展、培訓及轉職至其他工作崗位的機會。

有意應徵者，可於網上登記，致電或使用WhatsApp發送訊息至匯達交通招聘熱線5562 2152查詢，或親臨匯達交通巴士車長招聘日。公司又指，除巴士車長外，目前有逾1,200名後勤員工，於營運、工程、安全、會計、傳訊、市務， 以至於巴士網絡策劃等專業範疇工作，以支援前線員工在港九新界各區提供巴士服務。