區議員宣誓｜港島區議員打頭陣宣誓 蔡志強儀式前表明拒絕宣誓

政府今日起安排區議員分批宣誓，首批宣誓的是港島區的25位區議員，儀式今早在北角社區會堂閉門進行。柴灣區議員蔡志強今早在社交平台表示拒絕宣誓。

多名民主派議員出席宣誓儀式

儀式由民政事務局局長徐英偉監誓，整個過程閉門進行，今日出席的區議員有多名民主派區議員，包括司馬文，以及涉初選案獲保釋的楊雪盈和彭卓棋等。會場附近至少20名警員駐守及巡邏，約5輛警車停泊。

區議員宣誓時須準確、完整及莊重地讀出誓言，確認擁護基本法、效忠特區。宣誓時衣著須整齊得體，不可展示政治化標語等，否則被視為拒絕宣誓，當局不會即時公布宣誓是否有效。

蔡志強：絕不能委曲求全

蔡志強在儀式開始前於社交平台發文，表明拒絕宣誓，他說，從參選至進入區議會都是為了監察政府，「絕不能委曲求全，效忠一個並非以人民為重的政權」。他又指區議員已變得無權無力，勉強留下只是為歪曲的條文背書，蔡志強對於離開議會感到十分可惜，向支持者致歉。

徐英偉表示，今日有1名區議員、即東區蔡志強沒有出席宣誓儀式，所以已被視為《宣誓及聲明條例》第20A條下，拒絕或忽略作出誓言的情況，因此按照該條例第21條，需要離任並不會安排重新宣誓。政府稍後會發出新聞稿，交代其餘24名區議員中，有多少人宣誓有效。

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