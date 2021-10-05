區議員宣誓｜政府指17名新界西區議員宣誓有效性存疑

最後一場區議員宣誓今日(8日)下午舉行，涉及新界西和離島五區，包括荃灣區議會、屯門區議會、元朗區議會、葵青區議會和離島區議會。民政事務局傍晚公布，共有51名區議員宣誓有效，而由於監誓人對17名區議員今日所作宣誓的有效性存有疑問，因此已向有關區議員發信要求提供額外資料，以決定其宣誓是否有效。

宣誓有效性存疑區議員

荃灣區議會

⚫林錫添

⚫李洪波



屯門區議會

⚫曾錦榮

⚫張錦雄



元朗區議會

⚫黎國泳

⚫黃偉賢

⚫鄺俊宇

⚫張智陽

⚫伍軒宏

⚫陳美蓮

⚫黎寳華

⚫陳詩雅

⚫李煒鋒



葵青區議會

⚫唐皓文

⚫梁靜珊



離島區議會

⚫王進洋

⚫徐生雄

另外，鑑於葵青區議員梁錦威現時正在還押，監誓人認為現時為其安排進行宣誓，並非合理地切實可行。若梁錦威的情況有變，而屆時他仍擔任區議員，政府會另行作出安排。至於兩名元朗區議員張秀賢及楊家安，已分別向監誓人提出未能出席今日的宣誓儀式的理由，監誓人現正就兩人的個案作出處理。

潘智鍵王德源李頌慈郭子健缺席宣誓須即時離任

屯門區議會的潘智鍵、王德源，元朗區議會的李頌慈及葵青區議會的郭子健因缺席宣誓，已被視為《宣誓及聲明條例》第20A條下，拒絕或忽略作出誓言的情況，故按照該條例的第21條，必須即時離任。

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