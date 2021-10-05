區議員宣誓｜新界東16名區議員宣誓無效 沙田區最多人

政府周一在北角社區會堂舉行第三場區議員宣誓儀式，涉及新界東4區，包括北區、大埔、西貢和沙田區議會共52名區議員。政府今日宣布當中16名宣誓存疑的區議員宣誓無效，其中沙田區人數佔最多，一共有9人，他們必須離任，包括涉及民主派「35+」初選案的西貢區議員柯耀林等。

被裁定宣誓無效的區議員，包括有大埔區的陳振哲、陳蔚嘉、蘇達良；西貢區的李賢浩、李嘉睿、柯耀林、王卓雅；以及沙田區的李志宏、石威廉、黎梓恩、盧德明、黃浩鋒、吳錦雄、吳定霖、黃學禮和鄭則文。

政府指，根據全國人民代表大會常務委員會關於《中華人民共和國香港特別行政區基本法》第一百零四條的解釋，監誓人負有確保宣誓合法進行的責任，對符合該《解釋》和香港特別行政區法律規定的宣誓，應確定為有效宣誓；對不符合該《解釋》和香港特別行政區法律規定的宣誓，應確定為無效宣誓，並不得重新安排宣誓。

下午最後一批區議員宣誓或受黑雨影響

至於政府安排今日下午為最後一批區議員舉行宣誓儀式，民政事務局長徐英偉表示，留意到目前黑色暴雨警告正生效，當局將密切留意最新情況，必要時將作處相應安排。

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