Am730
Am730
Am730
Am730
News
區議員宣誓｜未回應區議會採委任制消息　徐英偉強調DQ回信「好多字」
5 小時前
#Hashtags
區議員宣誓DQ徐英偉李慧琼羅健熙
區議員宣誓｜未回應區議會採委任制消息　徐英偉強調DQ回信「好多字」
news-images
未回應區議會採委任制消息　徐英偉強調DQ回信「好多字」(資料圖片)

首批宣誓的區議員，楊雪盈、蘇逸恆等7名泛民議員被當局DQ(搋奪資格)；負責監誓及作出宣誓無效的民政局長徐英偉指，已多次解釋DQ的法律原則，將裁定無效的原因於回信中闡述，形容信件「裡面好多字」，惟不會透露個別人士宣誓無效的理據。徐未有正面回應是否改組區議會或重用委任制，僅指地區行政的發展方向將來確有需要檢視。

消息指，政府有意改組區議會，初步構思將18區減至10區，當中一半議席透過雙議席單票制直選；另一半由區分區委員會、防火滅罪會等成員間選，或由政府委任；第三方案則全由政府委任。民建聯主席李慧琼指，一直不滿區議會的地區行政，認為政府有必要檢討。民主黨主席羅健熙指，冀政府向公眾主動說明DQ理據及標準，並質疑將來要求特首或官員按問責制下台，亦構成被DQ原因。

相關報道：

區議員宣誓｜7泛民區議員被DQ　羅健熙批無說明標準憂紅線會轉變

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/區議員宣誓｜未回應區議會採委任制消息　徐英偉強調dq回信「好多字」-285163
#Hashtags
區議員宣誓DQ徐英偉李慧琼羅健熙
Am730

網信辦：網站平台須升級未成年人防沉迷系統

兩女3歲發現遭醫院調亂嬰 雙方家庭一起居住情同姊妹 

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
網信辦：網站平台須升級未成年人防沉迷系統
Am730
Am730
兩女3歲發現遭醫院調亂嬰 雙方家庭一起居住情同姊妹 
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多