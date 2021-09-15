區議員宣誓｜未回應區議會採委任制消息 徐英偉強調DQ回信「好多字」

首批宣誓的區議員，楊雪盈、蘇逸恆等7名泛民議員被當局DQ(搋奪資格)；負責監誓及作出宣誓無效的民政局長徐英偉指，已多次解釋DQ的法律原則，將裁定無效的原因於回信中闡述，形容信件「裡面好多字」，惟不會透露個別人士宣誓無效的理據。徐未有正面回應是否改組區議會或重用委任制，僅指地區行政的發展方向將來確有需要檢視。

消息指，政府有意改組區議會，初步構思將18區減至10區，當中一半議席透過雙議席單票制直選；另一半由區分區委員會、防火滅罪會等成員間選，或由政府委任；第三方案則全由政府委任。民建聯主席李慧琼指，一直不滿區議會的地區行政，認為政府有必要檢討。民主黨主席羅健熙指，冀政府向公眾主動說明DQ理據及標準，並質疑將來要求特首或官員按問責制下台，亦構成被DQ原因。

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