區議員宣誓｜楊雪盈等7人宣誓有效性存疑 當局要求提供額外資料

當局安排區議員分批宣誓，「打頭陣」的是25名港島區議員。民政事務局傍晚公布，共有24名區議員宣誓，其中被外界視為「高危」兩名涉初選案民主派議員，即灣仔區議會主席楊雪盈和南區區議員彭卓棋，以及5名區議員宣誓有效性存有疑問，當局發信要求提交額外資料，以決定其宣誓是否有效；至於柴灣區議員蔡志強則拒絕出席宣誓儀式，今早已被DQ，成為區議員宣誓的「第一滴血」。

多名民主派區議員均有出席儀式，包括穿著西裝出席的彭卓棋和南區區議會副主席司馬文，以及身穿寶藍色連身裙、黑色外套、配戴深灰色口罩出席的楊雪盈等。

蔡志強拒宣誓被DQ

至於今早被DQ的蔡志強，在儀式開始前於Facebook發文，表明拒絕宣誓。他表示，參選區議員目的為監察政府，認為不能「委曲求全」，以效忠「並非以人民為重的政權」，並強調區議員已變得缺乏權力，宣誓後更會變得一無所有。蔡志強坦言，對離開議會感到可惜，有感辜負各方支持，並就此致歉。

徐英偉於宣誓儀式完結後向傳媒表示，今日有1名區議員沒有出席儀式，所以已被視為《宣誓及聲明條例》第20A條下，拒絕或忽略作出誓言的情況；根據該條例第21條，涉事的蔡志強需要離任，亦不會獲安排重新宣誓。

7區議員宣誓有效性存疑

民政事務局晚上公布，共有17名區議員宣誓有效，由於監誓人對7名區議員今日所作宣誓的有效性存有疑問，因此已向有關區議員發信要求提供額外資料，以決定其宣誓是否有效；7名區議員包括灣仔區議會楊雪盈、梁柏堅、東區區議會韋少力、蘇逸恒、陳榮泰、黎梓欣，以及南區區議會彭卓棋。

宣誓儀式今早於北角社區會堂進行，由民政事務局長徐英偉監誓，整個過程閉門進行，沒有安排傳媒入內採訪。當局早前發岀的《宣誓須知》列明，出席者必須身穿商務服裝，不能展示涉政治的衣物和口罩等，否則或會遭拒絕進行宣誓。