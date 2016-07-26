十一國慶｜林鄭：《國安法》及完善選舉制度 港真正踏上「一國兩制」正確軌道

今日是十一國慶，香港特區有慶祝典禮。身穿旗袍及紅色外套的特首林鄭月娥在灣仔會展國慶酒會上致辭，稱香港在《港區國安法》和完善選舉制度的雙重保障下，真正踏上「一國兩制」的正確軌道，比回歸以來任何時候，都更具備發揮「一國兩制」獨特優勢的條件，更可積極融入國家發展大局，開創更美好未來，體現「同發展、共繁榮」。

她又指，香港在國慶日應該更深刻體會到中央對堅持「一國兩制」的決心，以及對香港同胞一如既往的關懷，社會應該以維護國家安全，確保愛國者治港的堅定立場，作出令國家安心的回應。

林鄭月娥又提到外交部日前發表美國干預香港事務的事實清單，港府亦發表營商環境報告，她說事實再次印證《港區國安法》和完善選舉制度的必要性，說明外國政客和部分西方傳媒的抹黑和詆譭，並無動搖香港的固有優勢。

大批警員於會展和金紫荊廣場附近戒備

此外，在金紫荊廣場，早上8時已舉行升旗儀式，由特首林鄭月娥主禮，出席儀式的嘉賓包括特區司局長官員、行政會議成員等，至於全國政協副主席梁振英伉儷、中聯辦主任駱惠寧及前特首曾蔭權等亦有出席，嘉賓都戴上紅色口罩。

在金紫荊廣場升旗儀式及國慶酒會期間，大批警員於附近戒備。由港鐵站開始到天橋上，都有藍帽子警員駐守，會展外有一批警車，並架設水馬，出入人士需檢查證件外，傳媒進入會展後，亦要進行安全檢查，包括檢查背包及器材。

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