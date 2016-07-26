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十一國慶｜林鄭：《國安法》及完善選舉制度　港真正踏上「一國兩制」正確軌道
1 小時前
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十一國慶林鄭月娥特首港區國安法完善選舉制度一國兩制愛國者治港
十一國慶｜林鄭：《國安法》及完善選舉制度　港真正踏上「一國兩制」正確軌道
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特首林鄭月娥在國慶酒會上致辭，表示香港在《港區國安法》和完善選舉制度的雙重保障下，真正踏上「一國兩制」的正確軌道，比回歸以來任何時候，都更具備發揮「一國兩制」獨特優勢的條件。(直播截圖)

今日是十一國慶，香港特區有慶祝典禮。身穿旗袍及紅色外套的特首林鄭月娥在灣仔會展國慶酒會上致辭，稱香港在《港區國安法》和完善選舉制度的雙重保障下，真正踏上「一國兩制」的正確軌道，比回歸以來任何時候，都更具備發揮「一國兩制」獨特優勢的條件，更可積極融入國家發展大局，開創更美好未來，體現「同發展、共繁榮」。

她又指，香港在國慶日應該更深刻體會到中央對堅持「一國兩制」的決心，以及對香港同胞一如既往的關懷，社會應該以維護國家安全，確保愛國者治港的堅定立場，作出令國家安心的回應。

林鄭月娥又提到外交部日前發表美國干預香港事務的事實清單，港府亦發表營商環境報告，她說事實再次印證《港區國安法》和完善選舉制度的必要性，說明外國政客和部分西方傳媒的抹黑和詆譭，並無動搖香港的固有優勢。

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金紫荊廣場早上舉行國慶升旗儀式，特首林鄭月娥、一眾特區司局長官員及中聯辦主任駱惠寧等都有出席，嘉賓都戴上紅色口罩。(美聯社)

大批警員於會展和金紫荊廣場附近戒備

此外，在金紫荊廣場，早上8時已舉行升旗儀式，由特首林鄭月娥主禮，出席儀式的嘉賓包括特區司局長官員、行政會議成員等，至於全國政協副主席梁振英伉儷、中聯辦主任駱惠寧及前特首曾蔭權等亦有出席，嘉賓都戴上紅色口罩。

在金紫荊廣場升旗儀式及國慶酒會期間，大批警員於附近戒備。由港鐵站開始到天橋上，都有藍帽子警員駐守，會展外有一批警車，並架設水馬，出入人士需檢查證件外，傳媒進入會展後，亦要進行安全檢查，包括檢查背包及器材。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/十一國慶｜林鄭：《國安法》及完善選舉制度-港真正踏上「一國兩制」正確軌道-287007
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