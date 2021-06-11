升學出路 東華學院22/23學年望多一科獲PAA 目標5年內申請 升格私立大學

近年中學畢業生人數減少，自資院校或有收生困難，不過定位醫療專業培訓的東華學院則連續5個學年入學人數保持升勢，2020/21學年在學學生人數更突破3,000人。新任校長陳慧慈表示，醫療專業未來10至20年人才需求依然殷切，相信提供的課程可回應社會需求。學院亦正按步爭取升格，繼去年有首科取得學科範圍評審資格(PAA)，2022/23學年可望再下一城，目標5年內滿足申請升格大學要求。



東華學院立校十年，定位主力提供醫療護理專業培訓，2020/21學年全校在學學生3,087人，逾2,000人屬護理學學生。陳慧慈表示，根據政府定出升格私立大學的路線圖，學院在學生人數、完善管治和財政能力等相信已達標，目前尚欠兩個PAA，料於未來數年陸續取得，並指不會僅滿足於達標的3個PAA要求，會繼續提升教學和科研。她透露，下一個有望取得PAA的學科將屬科學範疇，第三及四科可能是早期兒童教育及應用心理學；護理學作為主打科目，未來也會爭取PAA，但因避免申請同一個範籌，所以先爭取其他範圍PAA。另外，2022/23學年將推醫療管理及資訊新課程，2023/24年放射性檢查相關課程，亦會發展碩士及博士課程。



學院要求畢業生除學習專業領域，通識教育也是必修部分，強化學生全人發展等。就《港區國安法》立法，陳慧慈表示，不同專業也有相關領域法律須學習，也須認識普通法等，認為師生也須遵守及認識所有法律，包括新的國安法，因此也會涵蓋於公民教育範疇內，但不認為需要獨立成科。至於政府擬引入海外醫生惹熱議，陳認為本港其實不缺醫生，而是公私營失衡，護士也有類似問題，尤其在公營醫療系統工作量大、易出錯，但機構又支援不足，導致他們磨蝕熱誠離職，認為當局要有好的人力資源計劃，形容缺人就海外招聘是短視做法。