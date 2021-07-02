南非局勢｜不滿前總統祖馬入獄 南非騷亂持續最少75死醫院被燒 (有片)

南非前總統祖馬入獄引發示威並演變成騷亂，其家鄉夸祖魯納塔爾省、最大城市約翰內斯堡所在的豪登省等地出現搶掠和縱火，迄今造成最少75人死亡。周二晚社交網流傳片段顯示，祖魯納塔爾省海岸城市德班(Durban)一間醫院陷入火海，另有片段可見店員向一群搶掠者開槍制止。在約翰內斯堡衛星城鎮索韋托(Soweto)，有購物中心遭搶掠發生人踩人事件，造成10人死亡，軍警到現場發射震撼弹和橡膠子彈平亂。總統拉馬福薩指今次是南非90年代結束種族隔離政策後最嚴重的騷亂。



79歲的祖馬拒絕就其在任期間涉貪污指控出庭作供，上月底因蔑視法庭罪成判監15個月，上周四開始服刑。夸祖魯納塔爾省和豪登省上周起出現騷亂延至周末，除了醫院遭縱火、商店被搶掠，一間社區電台周二也被洗劫，被迫暫停廣播，部分新冠肺炎疫苗接種站也須關門。警方周二晚稱，夸祖魯納塔爾和豪登兩省有不少人，是因為數千人到店舖搶掠食物、電器、酒和衣服釀成人踩人而死亡分，兩省分別有27人和45人死，另有最少1,234人被捕。警方也正調查有人企圖炸爛提款機而死亡事件，另有人遭槍擊喪生。