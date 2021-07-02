Am730
Am730
Am730
Am730
News
南非局勢｜不滿前總統祖馬入獄 南非騷亂持續最少75死醫院被燒 (有片)
25 分前
#Hashtags
南非南非局勢南非騷亂祖馬
南非局勢｜不滿前總統祖馬入獄 南非騷亂持續最少75死醫院被燒 (有片)

南非前總統祖馬入獄引發示威並演變成騷亂，其家鄉夸祖魯納塔爾省、最大城市約翰內斯堡所在的豪登省等地出現搶掠和縱火，迄今造成最少75人死亡。周二晚社交網流傳片段顯示，祖魯納塔爾省海岸城市德班(Durban)一間醫院陷入火海，另有片段可見店員向一群搶掠者開槍制止。在約翰內斯堡衛星城鎮索韋托(Soweto)，有購物中心遭搶掠發生人踩人事件，造成10人死亡，軍警到現場發射震撼弹和橡膠子彈平亂。總統拉馬福薩指今次是南非90年代結束種族隔離政策後最嚴重的騷亂。
 

news-images
德班一個購物中心內的店舖，被洗劫一空。(路透社)
 news-images
搶掠過後的超市。(路透社)

79歲的祖馬拒絕就其在任期間涉貪污指控出庭作供，上月底因蔑視法庭罪成判監15個月，上周四開始服刑。夸祖魯納塔爾省和豪登省上周起出現騷亂延至周末，除了醫院遭縱火、商店被搶掠，一間社區電台周二也被洗劫，被迫暫停廣播，部分新冠肺炎疫苗接種站也須關門。警方周二晚稱，夸祖魯納塔爾和豪登兩省有不少人，是因為數千人到店舖搶掠食物、電器、酒和衣服釀成人踩人而死亡分，兩省分別有27人和45人死，另有最少1,234人被捕。警方也正調查有人企圖炸爛提款機而死亡事件，另有人遭槍擊喪生。

news-images
在祖馬家鄉夸祖魯納塔爾省，首府彼得馬里茨堡一個商場遭縱火。(路透社)
 news-images
有地面店舖被搶掠後遭縱火，並波及樓上住戶，一名母親將年幼子女拋下地面讓民眾接住。(互聯網)
 news-images
有商場店主向搶掠民眾開槍。(互聯網)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/南非局勢｜不滿前總統祖馬入獄-南非騷亂持續最少75死醫院被燒-有片-275880
#Hashtags
南非南非局勢南非騷亂祖馬
Am730

愛國者治港｜資審會舉行首次會議　曾國衞梁愛詩坐最近主席

機場工地驚現「塵捲風」　強烈塵土席捲半空

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
愛國者治港｜資審會舉行首次會議　曾國衞梁愛詩坐最近主席
Am730
Am730
機場工地驚現「塵捲風」　強烈塵土席捲半空
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多