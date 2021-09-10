博彩法加辣震散賭股 金沙瀉30%

澳門政府昨起至10月29日就修改《博彩法》進行公眾諮詢，建議取消「副牌」制度，更擬委派政府代表進入賭企，以監察博彩公司履行義務，並可能要獲政府批准才可派發股息等。消息拖累濠賭股全線大洗倉，當中美資賭企跌勢最急，金沙中國(1928)暴瀉32.5%，至16.84元，單日市值蒸發656.4億元。

6企單日共失千四億市值

銀河娛樂(027)亦走低20%，與金沙位列最差藍籌；永利澳門(1128)大瀉近29%，美高梅中國(2282)挫26.8%，澳博控股(880)失24%，新濠國際(200)重創20%，6大賭企均躋身港股十大跌幅榜。一輪嘔吐過後，6賭企合共蒸發1,430億元市值，總市值單日大幅收縮26%，至4,062億元。大行對修例看法分歧，摩根大通指，諮詢沒有列出時間表，但預期行業長遠監管更嚴格，並相信今年內亦難見政策方向變得清晰，該行全線下調賭股的投資評級，當中金沙由「增持」降至「減持」，目標價由39元，大削至20元；瑞信亦指市場對諮詢有多個負面看法，擔心澳門會採取內地對互聯網及內房業的監管力度。不過，美銀證券認為，雖然諮詢修改博彩法帶來負面影響，但相信未如預期般差，指行業本身監管嚴格，額外監管不會破壞股東價值，惟關鍵仍在賭牌數目未確定。