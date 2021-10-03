博愛醫院元朗江夏圍過渡房屋本月15日接受申請

房屋問題困擾基層居民，過度房屋或屬臨時過度安排，博愛醫院指，獲恒基兆業地產集團以象徵式港幣1元借出地塊，運輸及房屋局監察及撥款近11億元，博愛醫院負責協調項目興建及以非牟利形式營運元朗江夏圍過渡房屋，供輪候公屋3年或以上的低收入家庭或現居於惡劣環境、有迫切需要的人士入住。首批單位可望於2022年3月完工，整個項目預計於明年底完成，屆時將提供1998個單位，惠及約6000名基層市民。博愛醫院建造工程正如火如荼，並將於10月15日公開接受申請。

江夏圍過渡房屋設三種房型

項目將提供包括一至二人單位(1,064個)、三至四人單位(884個)、五至六人單位及無障礙單位(50個)，區內預計居住人口約6千。博愛將提供基本生活配套、醫療服務及社會服務，並將凝聚項目內居民，合力建設共融社區，鼓勵居民增加彼此間的聯繫和支援，培養鄰里互助精神，締造和諧友愛社區。



博愛醫院元朗江夏圍過渡房屋本月15日接受申請