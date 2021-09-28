又用美人計 新書稱普京G20峰會 帶靚女翻譯員迷惑特朗普

俄羅斯喜用美人計，美國2010年拘捕俄女間諜查普曼轟動一時，橋不怕舊，前白宮發言人格里沙姆(Stephanie Grisham)新書爆料指，俄總統普京2019年出席G20峰會時，帶同一名富魅力的女翻譯員會見時任美國總統特朗普令他分心。格里沙姆指，特朗普還向普京說，在鏡頭前他會假裝態度強硬，私下會友善。

格里沙姆的新書《I'll Take Your Questions Now, What I Saw at Trump White House》透露她在白宮見到特朗普的一面，她稱在G20雙邊會議上，特朗普向普京表示，「OK，我會裝出對你有點強硬數分鐘，但那只是為了記者的鏡頭，他們離開後，我們才交談。你明白的。」格里沙姆提到當時在場的白宮俄羅斯事務專家希爾(Fiona Hill)問她，有否留意普京的翻譯員，是一名非常有吸引力的深褐髮色女子，一頭長髮、美麗臉孔和一副好身材。希爾還向格里沙姆說，懷疑普京特意選那名女子，「令我們的總統分心」。

特朗普未當總統前私生活風流，格里沙姆更說特朗普對她一名年輕女下屬感興趣。在乘搭空軍一號時，不斷叫該名下屬到他的機艙內，有一次直接說:「帶她到這裡，看她的屁股」。格里沙姆表示，盡量不讓那名女下屬隨行，「我需要保護她，老實說也是為了總統好」。格里沙姆稱，有好幾次想向第一夫人梅拉尼婭說出實情，但最終因膽怯或事不關己沒有說出來。她懷疑梅拉尼婭並不知丈夫對白宮女職員的態度。