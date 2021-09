又用美人計 新書稱普京G20峰會 帶靚女翻譯員迷惑特朗普

俄羅斯喜用美人計,美國2010年拘捕俄女間諜查普曼轟動一時,橋不怕舊,前白宮發言人格里沙姆(Stephanie Grisham)新書爆料指,俄總統普京2019年出席G20峰會時,帶同一名富魅力的女翻譯員會見時任美國總統特朗普令他分心。格里沙姆指,特朗普還向普京說,在鏡頭前他會假裝態度強硬,私下會友善。

格里沙姆的新書《I'll Take Your Questions Now, What I Saw at Trump White House》透露她在白宮見到特朗普的一面,她稱在G20雙邊會議上,特朗普向普京表示,「OK,我會裝出對你有點強硬數分鐘,但那只是為了記者的鏡頭,他們離開後,我們才交談。你明白的。」格里沙姆提到當時在場的白宮俄羅斯事務專家希爾(Fiona Hill)問她,有否留意普京的翻譯員,是一名非常有吸引力的深褐髮色女子,一頭長髮、美麗臉孔和一副好身材。希爾還向格里沙姆說,懷疑普京特意選那名女子,「令我們的總統分心」。

特朗普未當總統前私生活風流,格里沙姆更說特朗普對她一名年輕女下屬感興趣。在乘搭空軍一號時,不斷叫該名下屬到他的機艙內,有一次直接說:「帶她到這裡,看她的屁股」。格里沙姆表示,盡量不讓那名女下屬隨行,「我需要保護她,老實說也是為了總統好」。格里沙姆稱,有好幾次想向第一夫人梅拉尼婭說出實情,但最終因膽怯或事不關己沒有說出來。她懷疑梅拉尼婭並不知丈夫對白宮女職員的態度。