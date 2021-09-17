及時介入｜公院急症室推諮詢會診精神科服務 護師︰有頭暈病人身藏老鼠藥擬自殺

急症室醫護人員爭分奪秒，短時間內難以評估病人的精神健康狀況，醫管局於急症室推行諮詢會診精神科服務，每間急症室安排一名精神科資深護師及一名註冊護士「把關」，為有精神健康風險的病人作即時會診、評估和轉介。駐守明愛醫院急症室的葵涌醫院精神科資深護師梁惠華指，曾有抑鬱症患者因頭暈到急症室，會診後發現患者表面情緒平穩，但其實有計劃自殺兼「隨身有老鼠藥」，幸及時介入，後由精神科跟進。梁指，現時每月轉介約100個病人，過半只需轉介精神科門診服務，須入院治療精神問題的很少。

醫護人員於急症室如察覺到求診的患者有精神病病史、疑似有需要服用精神科藥物，過往會直接送到精神科留院，但梁惠華指，此安排或會造成「不必要住院」，對患者造成創傷，亦為醫院資源帶來負擔。諮詢會診精神科服務是相關護師可為有風險病人先作即時把關及評估，按需要轉介到精神科專科門診、住院治療，或只需在普通科的住院治療，團隊一般於120分鐘內作出轉介決定，48小時內完成轉介程序。

患抑鬱症露宿者企圖自殺

梁惠華分享經歷指，有曾患抑鬱症的中年女士因頭暈到急症室求診，表面情緒穩定，且已與急症室醫護人員洽談出院計劃，但由於患者有抑鬱症病史，被安排與梁會診。梁憶述，該女士在會診後透露自己有很多不安，包括住屋煩惱，須寄居朋友家或「瞓街」，言談間更道出在街上撿了數包老鼠藥，準備「隨時」自殺。梁指，幸好病人最終聽其勸喻到精神科求診。

普通科病人有隱藏的精神健康問題，亦有病人被認為應到精神科，實應先接受內科治療。梁惠華指，一名患抑鬱症的年輕女患者長時間於西九龍精神科中心求診，但覆診一直不準時，亦不願服藥，服從性不好。但患者後來認為自己情緒無大改善，突然找出之前精神科的舊藥服食，又主動到急症室求診，急症室醫生原建議將病人轉介到精神科；惟梁惠華在會診時發現患者出現心跳快、眼球顫動、失憶等異常情況，反建議將病人先留於急症室、普通科，穩定身體情況，醫護其後發現病人因食了高劑量精神科藥物——血清素，而患血清素症候群，須轉送至深切治療部。

約1小時內「要中到病人個心」

梁惠華形容急症室很匆忙，作為「把關者」須在短時間內「中到病人個心」，是會診當中的最大挑戰。她於2019年起駐守明愛醫院急症室，每月平均有逾百個個案經她轉介，有病人最多須重複會診3至4次，但過半只須轉介到精神科門診服務，住院的個案僅屬少數，她樂見會診服務可減少「不必要住院」。

醫管局2008年起於瑪嘉烈醫院及明愛醫院急症室推行諮詢會診精神科服務，2014年起推行至全港急症室，現時除了長洲醫院外，全港其餘17個急症室均有這項服務。

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