反修例警拘萬人 檢控率約兩成半

反修例風波餘震未了，不少被捕人士目前正面對漫長審訊過程。保安局書面回覆議員質詢透露，截至7月底，警方拘捕10,265人涉及與「黑暴」相關的違法事件，當中2684人被檢控，即檢控率約26%：當中1,527人已完成司法程序，有1,197人須承擔法律後果。

建制派立法會議員謝偉銓關注專業界別人士，包括大律師、律師、社工及醫護人員等，因2014年佔領行動或2019年反修例運動期間參與違法活動而被定罪和判刑，有多少人被相關專業團體紀律處分，或取消其專業註冊或執業資格。

8名註冊社工被判囚

保安局長鄧炳強書面回覆提及，政府沒有備存不同專業人士違法而被定罪的統計數字，但引述勞福局透露，自2014年至今共有8名註冊社工，涉參與佔領行動及「黑暴」的相關違法行為被定罪，全部被判處監禁，當中1人被社工註冊局發出「書面譴責」的紀律制裁命令；至於其餘7人，有3人的註冊續期申請獲批准、2人的申請正考慮中、2人正申報案件上訴結果。

2名醫療專業人士被定罪

至於醫療專業界別，保安局引述食衞局數字，分別有1名職業治療師及1名物理治療師，涉及上述違法行為而被定罪。職業治療師管理委員會已按法例完成處理有關個案，認為不涉及專業上不當行為；物理治療師管理委員會則正處理相關個案。



保安局重申，專業人士一般由其監管機構按相關法律規管，如有專業團體偏離成立宗旨，被政治騎劫或凌駕其專業，政府會重新審視與相關團體的關係，必要時終止雙方關係。

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