Am730
Am730
Am730
Am730
News
反修例警拘萬人　檢控率約兩成半
35 分前
#Hashtags
反修例保安局勞福局食衛局被捕檢控定罪註冊社工職業治療師物理治療師鄧炳強立法會謝偉銓
反修例警拘萬人　檢控率約兩成半
news-images
2014年社工集會包圍警總。(資料圖片)

反修例風波餘震未了，不少被捕人士目前正面對漫長審訊過程。保安局書面回覆議員質詢透露，截至7月底，警方拘捕10,265人涉及與「黑暴」相關的違法事件，當中2684人被檢控，即檢控率約26%：當中1,527人已完成司法程序，有1,197人須承擔法律後果。

建制派立法會議員謝偉銓關注專業界別人士，包括大律師、律師、社工及醫護人員等，因2014年佔領行動或2019年反修例運動期間參與違法活動而被定罪和判刑，有多少人被相關專業團體紀律處分，或取消其專業註冊或執業資格。

8名註冊社工被判囚

保安局長鄧炳強書面回覆提及，政府沒有備存不同專業人士違法而被定罪的統計數字，但引述勞福局透露，自2014年至今共有8名註冊社工，涉參與佔領行動及「黑暴」的相關違法行為被定罪，全部被判處監禁，當中1人被社工註冊局發出「書面譴責」的紀律制裁命令；至於其餘7人，有3人的註冊續期申請獲批准、2人的申請正考慮中、2人正申報案件上訴結果。

news-images
2019年醫護靜坐行動。(資料圖片)

2名醫療專業人士被定罪

至於醫療專業界別，保安局引述食衞局數字，分別有1名職業治療師及1名物理治療師，涉及上述違法行為而被定罪。職業治療師管理委員會已按法例完成處理有關個案，認為不涉及專業上不當行為；物理治療師管理委員會則正處理相關個案。

保安局重申，專業人士一般由其監管機構按相關法律規管，如有專業團體偏離成立宗旨，被政治騎劫或凌駕其專業，政府會重新審視與相關團體的關係，必要時終止雙方關係。

相關新聞：

港區國安法｜鄒幸彤等4支聯會常委被捕

47人初選案｜何桂藍申撤報道限制被拒　撤回保釋申請續還柙

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/反修例警拘萬人　檢控率約兩成半-283881
#Hashtags
反修例保安局勞福局食衛局被捕檢控定罪註冊社工職業治療師物理治療師鄧炳強立法會謝偉銓
Am730

上半年錄196宗外賣員受傷　32宗屬嚴重

新冠肺炎｜Delta治愈率為100% 中國生物：特效藥有望終結疫情

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
上半年錄196宗外賣員受傷　32宗屬嚴重
Am730
Am730
新冠肺炎｜Delta治愈率為100% 中國生物：特效藥有望終結疫情
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多