反起底法｜AIC澄清：Google、Facebook、Twitter無計劃撤港

美國《華爾街日報》周一報道指，Google母公司Alphabet、Facebook(FB)及Twitter將就港府擬訂「反起底法」，而撤離香港並停止在港服務。亞洲互聯網聯盟(AIC)回覆傳媒查詢，澄清沒有成員計劃離港，包括Google、Facebook、Twitter等，均無表示會拒絕在港提供服務。

AIC表示，曾代表逾15間科企成員，致函私隱專員表達業界的關注，包括對「起底」定義不清晰，以及哪些行為受規限，但信中沒有特別提及個別成員，亦沒有成員有計劃撤離香港。

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政制及內地事務局5月建議修訂《私隱條例》，加入「起底」罪行，並賦予私隱專員刑事調查和檢控權力，專員亦可要求網絡公司改正「起底」貼文，違反「起底」罪行者最高可囚5年及罰款100萬元。當局目標是於本立法年度向立法會提交草案。