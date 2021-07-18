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台灣將設駐立陶宛代表處 北京促邦交國堅守一中原則
1 小時前
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台灣立陶宛蔡英文外交突破代表處北京一中原則台獨
台灣將設駐立陶宛代表處 北京促邦交國堅守一中原則
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蔡英文表示，台灣與立陶宛互設代表處，是重要外交突破。(蔡英文FB)

繼立陶宛早前表態將於10月在台灣設立辦事處後，台灣的外交部長吳釗燮今日亦宣布，將於立陶宛首都維爾紐斯設立「駐立陶宛台灣代表處」，而這將成為台灣首個在歐洲國家以「台灣」為名設立的代表處，亦將成台灣在大陸邦交國之中首個以「台灣」名義設立的代表處。蔡英文總統在Facebook形容這是「重要外交突破」，並指台灣與立陶宛的友好關係將更上一層樓。

昔日新聞：新冠疫苗｜立陶宛捐台灣2萬劑阿斯利康疫苗：盡己所能

在北京，外交部發言人趙立堅表示，中方堅決反對建交國與台灣進行任何形式的官方往來，並反對建交國與台灣互設所謂「代表處」，敦促立陶宛堅持一個中國原則，恪守建交承諾，又警告台灣，「台獨」是死路一條，任何妄圖在國際上製造「兩個中國」「一中一台」的圖謀都不會得逞。

國台辦發言人朱鳳蓮亦強調，中方反對建交國與中國台灣地區發展官方關係，敦促立陶宛不要向「台獨」勢力發出錯誤信號。朱鳳蓮又批評，民進黨當局和「台獨」勢力的設「處」鬧劇目的是謀「獨」，稱「再怎麼折騰，也改變不了台灣是中國一部分的事實，撼動不了一個中國的國際格局」。
 

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/台灣將設駐立陶宛代表處-北京促邦交國堅守一中原則-276652
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