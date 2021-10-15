台灣新北山洪暴發 親子郊遊團4死2失蹤

秋高氣爽最適宜郊遊，但必須留意天氣，避免樂極生悲。台灣一個有32人參加的親子郊遊團，前日下午在新北市雙溪區後寮溪與北勢溪匯流處虎豹潭，沿梳子壩橫過北勢溪時，突遇山洪暴發，7人被洪水沖走。除了一名女童隨後自行上岸獲救外，截至昨中午，救援人員已尋獲2大2小、年齡介乎9至48歲的失蹤者遺體，一名15歲少女及一名8歲男童尚未尋獲。



學者：經梳子壩渡溪危險重重

台灣傳媒報道，事發前一晚氣象部門曾預報山區有雨，但肇事的「大自然體驗營」前日仍繼續出發，由一名老師帶16大人、15兒童，經梳子壩渡溪往虎豹潭古道。帶隊的姓蘇老師還稱，「出團前沒想到天氣這麼糟」，中途因下雨而沿路折返，未料走到梳子壩遇溪水暴漲，沖走多名參加者。

報道又引述台灣知名防災專家、陽明交通大學土木工程學系副教授單信瑜指，有如「梳子」的梳子壩通常設於易發生泥石流的野溪，用來阻擋泥石流湧向下游，並非供遊人渡溪，溪水暴漲時走在壩上會被洪水直接沖走，比走在溪床更危險，即使水位低，走在上面也會因壩體有較大縫隙而有墜溪危險。

主辦體驗營的「天大地方自然文化有限公司」主要在Facebook專頁「大方體驗自然」，招攬家長和學童參加體驗營，每學期7堂，每人收費1,600元新台幣(約445港元)。帶隊的蘇老師昨晚被落案起訴「過失致死罪」，准以20萬元新台幣(約5.6萬港元)保釋。



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