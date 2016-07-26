唐英傑案｜湯家驊：判決對其他案具約束力 惟須視乎個別環境證供

首宗《國安法》案件今日判刑，被告唐英傑控煽動他人分裂國家及恐怖活動罪成，案件押後至周四聽取求情及判刑，同日還有人民力量副主席「快必」譚得志涉發表煽動文字等罪續審訊。資深大律師、民主思路湯家驊表示，對裁決不感詫異，認為判決對其他案件具有約束力，但法庭仍須審視每宗案件的環境證供。

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唐英傑案判詞提及，被告在案中展示「光時」具煽惑他人分裂國家，有意圖煽動他人將香港從中國分裂出去，口號當時具政治目的。湯家驊認為，有關裁決對其他案件具約束力，包括譚得志涉煽動案，但法庭仍須審視每宗案件的環境證供，不能一概而論地認為有人展示或叫喊「光時」口號便是違法。

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口號歷史背景與現實脫節

湯家驊指，對於法庭需要使用多日時間聽取專家分析「光時」口號感到驚訝，認為口號歷史背景與現實脫節，應該從常理作出判斷。他續指，最重要是被告如何理解「光時」口號，以及希望帶出甚麼訊息。