唐英傑案｜首宗《國安法》案今裁決 倘罪成或囚終身

首宗《國安法》案件，被告唐英傑涉於去年七一，在灣仔駕駛插有「光時」中英標語旗幟的電單車衝越三道警方防線，被控煽動他人分裂國家罪、恐怖活動罪，以及危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪的交替控罪。案件上周已完成結案陳詞，三名指定法官今日將宣布裁決。

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控方上周於結案陳詞中，質疑兩名辯方專家證人並非中文或中史學者，他們的研究對法庭理解「光復香港」、「時代革命」口號並無幫助，認為法庭不應該採納兩人證供。控方並指，案發當日被告於港島駕駛插有「光時」旗幟的電單車，引起途人歡呼拍手，強調只須證明被告有傳遞煽動信息，而毋須證明他人是否有受被告煽動。

辯方結案陳詞反駁，控方專家證人對「光時」的理解追溯到幾千年前，較辯方專家更過時，並強調控方無法毫無合理疑點地，證明控方證人的理解與被告相同。而就恐怖活動罪，辯方指涉案三名被撞倒警員並沒有嚴重受傷，均只是住院幾日，重申被告駛近警員時曾煞車轉向，以避開警員，認為被告當日的行為沒有嚴重危害公眾健康或安全。

恐怖活動罪可囚終身

根據《國安法》，煽動分裂國家罪情節嚴重者可被判監5至10年，情節較輕者，可被判5年以下監禁、拘役或管制；恐怖活動罪，最高可被判處終身監禁。而危險駕駛罪則最高判監三年及罰款2.5萬元。

快必案待本案裁決再審

另外，人民力量副主席「快必」譚得志涉被控發表煽動文字等共14罪，案件昨日開審，惟法官要求控辯雙方釐清唐英傑案的裁決，會否影響下級法院，遂將該案押後至後日(29日)續審。唐英傑案中控辯雙方的專家證人，包括嶺大歷史系教授劉智鵬、港大政治與公共行政學系教授李詠怡及中大新聞與傳播學院教授李立峯均會於譚得志案出庭作證。

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首宗《港區國安法》案件審訊每日焦點

首日：唐英傑否認全部控罪

第二日：曾向唐射胡椒球彈警員作供

第三日：警盾飛脫之迷 持盾警稱原冀攔截被告

第四日：涉被撞倒警員否認作「人肉盾牌」擋車

控方專家解釋「光時」

第五日：劉智鵬：從當權者手中奪回香港

第六日：劉智鵬：口號與港獨有直接關係

第七日：劉智鵬：假設所有人均知其意

第八日：被告銀包「光時」貼紙疑遺失

辯方專家解釋「光時」

第九日：辯方：憑口號判斷被告意圖不合理

第十日：李詠怡：不必然代表推翻政權

第十一日：李詠怡：香港不曾有主權如何重奪

第十二日：李詠怡：不認同梁天琦參選為推翻政府

第十三日：李立峯：理解口號不能忽視修辭

第十四日：李立峯：不認同口號普及全因中聯辦示威

第十五日：控辯結案陳詞

特別報道：「光時」爭論 控辯專家對口號理解存分歧