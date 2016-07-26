唐英傑案｜3名國安法法官收電話滋擾恐嚇 警方跟進

首宗《港區國安法》案件在高等法院裁決，被告唐英傑煽動他人分裂國家罪及恐怖活動罪，3名國安法法官裁定罪名成立，星期四(29日)宣判。警方表示，昨日下午接獲金鐘道一間法院的職員報案，指辦公室受到電話滋擾及恐嚇，案件暫列刑事恐嚇，由有組織罪案及三合會調查科跟進，暫未有人被捕。

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律政司表示，政府會嚴肅處理恐嚇法官的違法行徑，重申法官行使司法權力時，必嚴格依據適用法律和證據處理案件，並受到《基本法》保障，獨立審判，不受任何干涉。法官因履行司法職能而被人恐嚇並威脅人身安全，特區政府必定嚴正執法，絕不會容忍這種無視法紀及損害法治的卑劣惡行，警方會將不法分子早日緝拿歸案。

較早時有報道指，3名國安法案件指定法官，就首宗《港區國安法》案件作出裁決後，司法機構收到電話恐嚇。司法機構回應表示，高度關注事件，強調任何試圖向法官施加不當壓力的行為，應受到嚴厲譴責。