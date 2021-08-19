唐英年續任西九文化區董事局主席

政府刊憲公布，前政務司長唐英年獲再度委任為西九文化區管理局董事局主席，任期兩年，由下月1日起生效。

唐英年發出新聞稿表示，衷心感謝特首的再度委任，並強調西九的發展初心，是要將香港構建為能夠躋身國際的世界級藝術文化大都會。他表示，經過多年努力，M+及香港故宮文化博物館將分別於今年底及明年中開幕，期待繼續與董事局的成員攜手合作，將西九發展為本地、大中華以及國際訪客必到的新景點，提供豐盛的文化之旅，成為促進中外藝術交流的重要平台。

M+博物館藏品曾惹爭議

即將開幕的西九文化區M+博物館，藏品早前多次被建制派立法會議員、傳媒質疑涉違《港區國安法》，受爭議作品包括艾未未以中指舉向天安門的《透視研究》。唐英年隨即「拆彈」稱，從未決定開館時展出相關照片，並強調自己並非法律專家，不能判斷藏品有否觸犯國安法，若國安公署認為有藏品有問題，會商討如何處理，重申M+會遵守《基本法》及香港法律。

M+博物館香港故宮文化博物館將開幕

特首林鄭月娥表示， 西九文化區在過去兩年取得令人鼓舞的進展，並成為香港的文化新地標。繼戲曲中心、自由空間和藝術公園後，西九文化區的兩所世界級博物館，即M+博物館和香港故宮文化博物館，亦會在不久將來開幕。林鄭月娥又提到，國家「十四五」規劃綱要提到支持香港發展中外文化藝術交流中心，她深信西九文化區在唐英年的卓越領導下能夠扮演關鍵角色，推動香港向這個目標進發。

相關新聞：

西九M+博物館竣工 料年底開幕

爭議藝術 若藏品涉違法與國安公署商討 唐英年指從未決定開幕展艾未未作品