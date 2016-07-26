回應澳門立法會選舉投票率低 林鄭：盼港人在每場選舉中履行選民權利

特首林鄭月娥出席行會前見傳媒，被問到澳門立法會選舉投票率低的情況，她表示，香港本周日舉行選委會選舉未必出現這種情況，但到12月19日立法會選舉時，因為有20個地區直選席位，到時可能會出現大家關心類似澳門立法會選舉中有白票及廢票等情況，但她認為目前是言之尚早，因為暫時不知道誰人會參選。

她續稱，一個選舉投票率之高低，都是與其競爭性及其參選的候選人和助選團的質素有關，強調選舉權和被選權都是受《基本法》保障的香港居民的權利，希望每位登記做選民的香港居民，在每一場選舉中都履行其作為登記作選民的權利。

澳門立法會選舉日前舉行，在民主派參選人被取消資格的情況下，今屆投票率大跌15個百分點，僅得137,279位選民投票，為歷屆最低，當中廢票有2,082張，白票就有3,141張，白票數目破了歷屆紀錄，兩者加起來佔總票數3.8%，亦是歷屆第二高。

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