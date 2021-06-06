國安教育｜近半中小幼學校稱未預備好

教育局推出《香港國家安全教育課程框架》，不過有調查發現，全港有有46%受訪中小幼表示，學校整體上未預備好推行國家安全教育，79%表示在執行上有困難或有很大困難。

香港善德基金會於今年4月28日至5月16日進行「在學校推行國家安全教育問卷調查」，了解學校在推行國家安全教育的情況，收到218間學校回覆，涵蓋61間幼稚園、80間小學，以及77間中學。當中包括165位校長、15位副校長、32 位中層管理人員及6位老師。

調查結果顯示，46%受訪學校表示未預備好推行國家安全教育，困難包括在課程內容剪裁設計、具體的教學材料、教師對國家安全的認識及心態上調整等方面，仍需要作更多準備，其餘受訪學校表示已預備好。對於教育局推出的《香港國家安全教育課程框架》，近八成指執行上有困難或有很大困難，但是可以解決的。

就當局支援，93%受訪學校期望政府能提供教材，67%期望局方可提供人力資源，有63%期望局方提供財務資源及專業支援。善德基金會主席董吳玲玲表示，《香港國安法》已經實施，在學校課程推行國家安全教育是學校應有之責，希望今次調查讓大眾更全面了解學校推行國家安全教育的具體情況，亦助教育局加強對學校的支援，讓學校更順利開展國安教育。