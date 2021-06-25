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國安法首案 曾向唐英傑射胡椒球彈 警作供同意被告避開警員
2021-06-25
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唐英傑案國安法七一光復香港時代革命
國安法首案 曾向唐英傑射胡椒球彈 警作供同意被告避開警員
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首宗國安法案在高院續審，控方傳召多名執勤警員作供。(資料圖片)
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首宗國安法案件昨在高等法院續審。控方案情指，被告唐英傑(圓圖)涉駕駛電單車先後三度衝過警方防線，最後撞上第四道防線，令3名警員嚴重受傷。多名警員作供提到被告唐英傑無理會警告，多次高速駛經警員身邊，至最後一刻才避開警員。其中有警員曾對唐英傑發射兩發胡椒球彈，但沒有打中。
 

首名控方證人警司譚蘊兒第二日作供，她稱去年7月1日在灣仔軒尼詩及盧押道交界設防線，看見一輛電單車在慢線高速駛過，警員曾舉手及大叫「停低」，被告沒有理會，在相隔警員約三個身位旁邊駛過。譚又指，電單車駛過時，曾經和其同袍相距少於1米，並強調電單車車速很快，她甚至未能看清楚電單車的車牌。辯方盤問譚蘊兒時質疑，如果被告有意撞向警方防線，大可直接轉向警員所在的中線及快線，而非從慢線駛過。譚蘊兒回應指不知道被告的心態，但承認他可轉向中線駛過，辯方認為被告有意避開警方。


在同一防線的高級督察黃瀚緯供稱，被告駕電單車駛過防線的過程約4、5秒，估計電單車時速逾50公里，屬超速，認為其行為對警員和現場市民均構成危險。而證人警長朱港、警員王燊華作供時均指，被告見有警員在場，沒有停車或減速，反而加速，但二人均同意被告最後一刻避開了警員。


曾發射胡椒球但未命中
警員盧晉禮亦指，被告未有聽指示停車，反而加速衝向警員，遂向被告發射兩粒胡椒球彈，但未有打中他，盧稱他射胡椒球彈時非瞄準被告的頭，而是瞄準他的身體，僅希望他停下，不認為會造成危險。

24歲被告唐英傑，涉嫌去年7月1日駕駛插有「光復香港 時代革命」旗幟的電單車衝向警方防線，被控煽動他人分裂國家罪、恐怖活動罪，以及危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪的交替控罪。案件今日續審。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/國安法首案-曾向唐英傑射胡椒球彈-警作供同意被告避開警員-273356
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