國王的新衣｜隱形雕塑賣1.8萬美元 藝術家：可激發觀看者想象力

藝術品的欣賞價值，並不是每人都懂。早前，意大利視覺藝術家加羅(Salvatore Garau)就把自己的作品「隱形的雕像」進行拍賣，根據拍賣網頁的簡介顯示，作品尺寸大小為 150x150釐米，他還提醒購買者必須考量到此雕像的「大小」，找到合適的空間來「放置」，他也建議買家，準備一個不會受其他東西阻礙的空間來展示它。不過，翻遍網頁的照片，並沒有見到該件藝術品的樣子，只顯示購買者會得到一份證明文件，證明他擁有這件藝術品。



根據外媒報導，加羅將這件作品命名為《Io Sono》（英譯：I am；中譯：我是），他說，根據海森堡的「不確定原理」(uncertainty principle)，人們所看到的空無一物，其實充滿能量，即使清空，「虛無」還是有重量，而且會轉化成粒子，也轉化為我們。加羅近日受訪還指出，作品尺寸不是隨便設定，而是經過精密計算思想的密度而聚合，他認為此作品可以激發觀看者的想像力，他還說：「誰都沒有見過上帝，但我們不是創造了祂嗎？」