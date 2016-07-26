圓規襲港｜今晚跑馬地夜賽取消

馬會公布，由於天文台正懸掛八號烈風或暴風信號，考慮到馬匹運送及8,000名賽馬日需上班員工的交通困難，決定取消今(13日)晚在跑馬地馬場舉行的賽事，並會按程序尋求港府同意在12月29日舉行賽馬日。

退款安排：

現金投注

顧客可於賽馬日到馬場或在各場外投注處辦公時間內憑票獲得退款，今晚賽事投注彩票的有效期為10月13日起計的60天內。

電話投注及互動投注服務

所有經由電話投注及互動投注服務投注的款項，將直接退回予有關投注戶口。

馬場各項預訂設施

顧客如以信用卡預訂馬場設施，有關款項將退回信用卡戶口；如以現金購票，可憑收據或門票於今日起計的14天內，在賽馬日到馬場或在場外投注處辦公時間內辦理退款。

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