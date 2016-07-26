圓規襲港｜今晚跑馬地夜賽取消
21 小時前
圓規襲港｜今晚跑馬地夜賽取消
馬會公布，由於天文台正懸掛八號烈風或暴風信號，考慮到馬匹運送及8,000名賽馬日需上班員工的交通困難，決定取消今(13日)晚在跑馬地馬場舉行的賽事，並會按程序尋求港府同意在12月29日舉行賽馬日。
退款安排：
現金投注
顧客可於賽馬日到馬場或在各場外投注處辦公時間內憑票獲得退款，今晚賽事投注彩票的有效期為10月13日起計的60天內。
電話投注及互動投注服務
所有經由電話投注及互動投注服務投注的款項，將直接退回予有關投注戶口。
馬場各項預訂設施
顧客如以信用卡預訂馬場設施，有關款項將退回信用卡戶口；如以現金購票，可憑收據或門票於今日起計的14天內，在賽馬日到馬場或在場外投注處辦公時間內辦理退款。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/圓規襲港｜今晚跑馬地夜賽取消-288547