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圓規襲港｜圓規減弱為強烈熱帶風暴　天文台料三號強風信號維持一段時間
15 小時前
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圓規襲港｜圓規減弱為強烈熱帶風暴　天文台料三號強風信號維持一段時間
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天文台在下午4時40分改發三號強風信號，取代八號東北烈風或暴風信號，現時「圓規」正移向海南島一帶。(香港天文台圖片)

隨著「圓規」逐步離開本港，天文台改發三號強風信號，取代八號東北烈風或暴風信號，預料本港平均風速每小時41公里至62公里。天文台於下午5時45分表示，颱風圓規已減弱為強烈熱帶風暴。本港部分地區吹強風，高地間中吹烈風，三號強風信號會維持一段時間。

圓規料向西移動橫過海南島

在下午6時，圓規集結在香港之西南約570公里，即在北緯19.1度，東經109.9度附近，預料向西移動，時速約22公里，橫過海南島。圓規的外圍雨帶繼續影響廣東沿岸，相關的降雨可能令低窪地區水浸，市民應繼續防範水浸的風險。海面有大浪和湧浪，市民應遠離岸邊並停止所有水上活動。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/圓規襲港｜八號風球中午前維持-天文台：圓規增強為颱風-288529
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