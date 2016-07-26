圓規襲港｜城門河水淹單車徑 多區有海水倒灌

八號東北烈風或暴風信號現正生效。圓規襲港期間，本港多區出現海水倒灌，其中，鯉魚門海旁凌晨有大量海水湧入海鮮檔，水位一度及膝；而沙田城門河沙燕橋一帶，河水亦淹過單車徑，再湧入行人隧道造成水浸。

鯉魚門海水湧入海鮮檔

颱風吹襲，加上受風暴潮影響，多區有海水倒灌。在鯉魚門海傍經營海鮮檔的羅小姐說，凌晨1時許突然有大量海水湧入，水來得好急，水位一度到膝頭；店舖有電器損毀，亦有物品被水沖走，到清晨大約5時才水退，正忙於清理。

沙田城門河水淹單車徑

颱風凌晨時分靠近本港，沙田大會堂對出城門河海水倒灌，淹浸河邊單車徑，水深浸過腳眼位置。在柴灣嘉業街近海的工業大廈，有海水湧入工廈的停車場，大澳亦有民居出現水浸。

杏花邨風夜間勢雨勢明顯增強，大浪拍打海濱長廊，濺起浪花一度達燈柱般高。有市民冒着橫風橫雨，走近欄杆觀浪，感受颱風威力。至今7時許，早前岸邊水浸的積水已退卻，但風勢未有減退，海面不時翻起白頭浪，大浪有時更沖上岸邊，屋苑的樹被風吹到歪歪斜斜，樹枝、樹葉散落一地。

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