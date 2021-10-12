圓規襲港｜市民趕打風前搶糧 魚檔逼爆菜價貴近倍照買

強烈熱帶風暴「圓規」逐步迫近本港，天文台亦在下午5時20分發出八號風球。有鑑「圓規」迫近，不少港人趁天文台改發八號風球前趕到街市、超市搶購糧食，有菜檔比平時賣貴一倍，依然有人購買。

市民排長龍 檔販收錢無停手

在大埔墟的菜檔擠滿人群，市民要排長龍等付款，檔主收錢無停手，有市民表示，現時30元兩斤，較平時16元兩斤，大約貴了14元，不過認為打風沒辦法，因為要吃飯，前一天更加買不到。檔主則指，打風沒來貨，賣價都20多元一斤，認為打風做到蝕本。

至於在旁邊大埔墟新街市，不少檔口中午提早收檔，僅剩少數檔口仍然營業，有檔主指東西已經賣完。魚檔亦迫滿人，不論是選魚還是付款都要身貼身爭位，有魚檔東主即使3人劏魚亦做不來。

市民買夠兩三日餸菜

被問到今日打算買多少天的餸菜，有市民指應該買夠兩、三日食用，有檔主稱平時5時至6時都有菜苗賣，但今早10時半便沒有了。

至於多區連鎖超市情況都差不多，不少賣菜貨架被人清空。

相關新聞：