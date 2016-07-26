圓規襲港｜打風要「醫肚」 8號波下「搵食」攻略 (持續更新)

颱風「圓規」襲港，8號風球現正生效，天文台表示，8號烈風或暴風信號會在下午4時前維持，雖然好多打工仔因此毋須回到辦公室上班，但打風其中一個困擾人的地方，就是不知道在哪裡「醫肚」，本報整理各大連鎖食肆及超市在打風下的營業情況，方便各位讀者「搵食」。不過，本報還要溫馨提示大家，打風期間最好留在室內，以確保安全。 大家樂

大家樂在八號風球下有分店繼續營業，詳情可登入這個網頁。

肯德基

肯德基KFC表示，速遞外送服務全線暫停，並於八號烈風或暴風信號除下後盡快恢復服務；分店堂食外賣及好味速遞預約自取會繼續提供服務，海運中心、新鴻基中心、有餘貿易中心、東廣場分店除外。

必勝客

必勝客表示，強風「圓規」駕到，要有「圓批」應對，八號風球外送服務暫停，外賣自取及堂食照常服務，而九號風球或以上外送速遞、外賣自取及堂食服務將會暫停，三號風球或以下所有服務照常運作。分店或會根據個別情況而調整營業時間，詳情請致電分店查詢。

譚仔

譚仔在fb表示，8號波下分店照常營業，有沙田中心、沙田禾輋、大圍新翠、大圍美林、頌安、馬鞍山廣場、大埔超級城、粉嶺名都、天水圍天澤、天水圍置富嘉湖、屯門華都、屯門海趣坊、上水、東涌、青衣翠怡、青衣長發、荃灣海之戀、深水埗西九龍中心、旺角海富苑、港灣豪庭、小西灣、新蒲崗 Mikiki‧ 藍田、油塘、牛頭角下邨、秀茂坪、何文田、香港仔、觀塘廣場、觀塘翠屏邨、寶琳新都城、將軍澳尚德、坑口南豐廣場、將軍澳廣場、將軍澳彩明、日出康城、愛東、樂富、愉景新城、海怡半島。譚仔提醒市民，部分分店營業時間都會受影響，落街買外賣前，記得睇睇分店有無開。

百佳

百佳表示，8號風球期間，大部分店舖照常營業，惟以下店舖除外：

新界及離島區：國泰城Express、馬灣珀麗灣商場、沙頭角邨、長洲東灣商業廣場、屯門海琴軒店舖。

九龍區：九龍灣展貿中心、土瓜灣昇御門Fusion、何文田冠華園店舖。

香港區：中環長江中心、金鐘統一中心、薄扶林數碼港三樓、香港大學店舖。

一田百貨

一田百貨表示，在8號風球期間，大埔店超市風雨不改，但其餘分店以及大埔店百貨部門則會暫停營業，如果今午4時前改掛3號或更低風球，所有分店會於2小時內恢復營業；但如果今午4時前後仍懸掛8號風球則全日休息。

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