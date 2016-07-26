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圓規襲港｜竊賊趁風潛入畢架山花園單位　偷值7萬元手錶
22 小時前
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圓規襲港畢架山花園爆竊
圓規襲港｜竊賊趁風潛入畢架山花園單位　偷值7萬元手錶
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畢架山花園。(資料圖片)

圓規襲港，天文台昨日(12日)傍晚懸掛八號烈風或暴風信號。昨晚近9時，警方接獲1名38歲江姓女住戶報案，指稱她返回位於九龍塘龍坪道14號畢架山花園的住所單位，發現大門被反鎖，懷疑遭到爆竊。

警員接報到場調查，經點算後事主證實失去1隻價值約7萬元的手錶。案件列作爆竊，由深水埗警區刑事調查隊跟進，暫時未有人被捕。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/圓規襲港｜竊賊趁風潛入畢架山花園單位　偷值7萬元手錶-288537
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