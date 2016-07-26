圓規襲港｜風暴下增至1死20傷 72宗塌樹10宗水浸報告 (更新)

天文台在下午4時40分改發三號強風信號，取代八號東北烈風或暴風信號。然而，颱風「圓規」襲港期間，造成相當的破壞。醫管局表示，截至下午4時45分，有10男11女、共21名市民在風暴期間受傷，於公立醫院急症室接受診治，其中1名男子死亡。

255人入住民政署庇護中心

此外，政府表示截至今日下午4時，政府1823電話中心收到72宗塌樹報告，渠務署亦確認10宗水浸個案，惟政府暫未收到山泥傾瀉報告。至目前為止，民政事務總署在各區共開放24個臨時庇護中心，共有255人入住。

杏花邨風勢增強 有市民追風

杏花邨踏入清晨之後吹起陣風，不時刮起大風及落大雨，對出的海面湧起白頭浪，不時拍向岸邊，海傍有長凳被海浪沖爛，近岸海面有大量垃圾。

有杏花邨居民如常到附近做運動，認為圓規相比以往吹襲本港的颱風不算強，亦有準備上網課的學生專程帶同風速計到杏花邨追風。

至於港鐵今早按時間表開出頭班車，並維持有限度服務。在土瓜灣站，有巿民於清晨5時許已到站外等候入站。

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