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圓規襲港｜風暴下增至1死20傷　72宗塌樹10宗水浸報告 (更新)
15 小時前
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圓規襲港港鐵杏花邨
圓規襲港｜風暴下增至1死20傷　72宗塌樹10宗水浸報告 (更新)
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「圓規」襲港下至今最少造成1死20傷，有市民清晨於港鐵站外等候開閘。(土瓜灣之友@FB)

天文台在下午4時40分改發三號強風信號，取代八號東北烈風或暴風信號。然而，颱風「圓規」襲港期間，造成相當的破壞。醫管局表示，截至下午4時45分，有10男11女、共21名市民在風暴期間受傷，於公立醫院急症室接受診治，其中1名男子死亡。

255人入住民政署庇護中心

此外，政府表示截至今日下午4時，政府1823電話中心收到72宗塌樹報告，渠務署亦確認10宗水浸個案，惟政府暫未收到山泥傾瀉報告。至目前為止，民政事務總署在各區共開放24個臨時庇護中心，共有255人入住。

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杏花邨風勢增強，有市民逐風。(網上片段截圖)

杏花邨風勢增強  有市民追風

杏花邨踏入清晨之後吹起陣風，不時刮起大風及落大雨，對出的海面湧起白頭浪，不時拍向岸邊，海傍有長凳被海浪沖爛，近岸海面有大量垃圾。

有杏花邨居民如常到附近做運動，認為圓規相比以往吹襲本港的颱風不算強，亦有準備上網課的學生專程帶同風速計到杏花邨追風。

至於港鐵今早按時間表開出頭班車，並維持有限度服務。在土瓜灣站，有巿民於清晨5時許已到站外等候入站。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/圓規襲港｜風暴下1死5傷-有市民清晨於港鐵站外等候開閘-288533
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