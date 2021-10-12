圓規襲港 坐3望8超市街市排隊搶購蔬菜

「獅子山」剛走，

轉眼另一環流更廣的風暴「圓規」又來襲。

圓規深夜進入本港800公里範圍後，

天文台於今凌晨零時40分再次「跳過」一號戒備信號，

直接發3號波。

天文台預料，圓規日內最接近本港，

部分地區風力可能會達到烈風程度及有狂風暴雨，

屆時將視乎風力變化和最新天氣預測，

有機會改發8號波。

數天內又遇颱風，有市民昨趁天氣未再轉壞，

到街市和超級市場「入貨」儲糧，

部分街市及超市新鮮蔬果區貨架被掃光。

昨午4時，圓規仍集結在馬尼拉之東北偏北約490公里，以時速25公里向西移動，橫過呂宋海峽一帶，並繼續增強。天文台於今日凌晨零時40分取消強烈季候風信號，直接發出3號強風信號。天文台昨會見傳媒，高級科學主任李子祥表示，由於圓規環流較大，移動速度較快，加上與東北季候風有共同影響，昨晚華南沿岸地區風勢逐漸增強。今日稍後天氣將會轉差，預測今明本港風力會進一步增強。

天文台預料圓規將於明日初段最接近本港，在本港以南約400公里掠過，部分地區風力可能達烈風程度，廣泛地區有狂風暴雨，海面有大浪及湧浪，由於天文潮較高，風暴帶來的大雨可能令低窪地區水浸。天文台將視乎的風力變化及天氣預測，有可能改發8號烈風或暴風信號。天文台強調圓規進入南海後，可能受到乾燥的東北季候風影響，強度、環流和相關雨帶會否減弱難料，會密切留意天氣變化，盡早通知市民。天文台又指，與圓規相關的驟雨會在本周後期繼續影響廣東沿岸，呼籲市民密切留意最新的天氣資訊，若計劃戶外活動及掃墓，需按情況擬定後備和應變方案。

街市蔬菜漲價 超市排長龍

圓規逼港，不少街市昨午已出現人潮，搶購蔬菜以及日常生活用品，部分菜檔「常食蔬菜」如菜心、生菜、娃娃菜等，傍晚前已被掃一空，部分蔬菜如豆苗更漲價至30元半斤。記者昨晚7時到灣仔一間超級市場視察，見約20人排長龍等候付款，而新鮮蔬果區蔬菜被清空，只剩小量水果，而罐頭區中的豆豉鯪魚和午餐肉則最受歡迎，另有不少市民購買水餃、香腸等急凍食品。至於麵包、雞蛋及奶類製品尚算充足，只有部分品牌缺貨。有行動不便的長者表示，打算買多少少食物備用，雖然蔬菜已經售罄，她並不擔心買不到餸，稱「無得食咪食第二樣」。忙於為即食麵區補貨的職員就指，「打風最多人買杯麵，部分貨品短暫無貨是因為早前獅子山來襲，影響送貨而已，好快會補返。」

台灣多地塌樹傷人

台灣昨已受「圓規」的環流影響，多地昨凌晨起狂風暴雨，台北、花蓮、宜蘭、台中等地都有大樹或電線桿倒塌，或者巨石滾落，其中台北陽明山和彰化分別有的士及電單車被倒塌樹木擊中。花蓮吉安鄉及和平地區則有268戶一度停電。此外，大陸中央氣象台昨晚6時將颱風預警由藍色升級至黃色，預計圓規在海南島東部登陸。澳門氣象局則於晚上8時，發出1號風球。

鄭楚明承認發放訊息有不足

另外，天文台長鄭楚明昨再提及「獅子山」日前襲港時的情況，形容天文台發放訊息有不足之處，並不理想，會檢討天氣預測及訊息傳遞方面的工作。對於有棚架女工在意外中身故，鄭楚明坦言「好難過」，惟強調天文台始終要根據嚴謹客觀的科學數據工作，指暴雨通常來得很急速，當今的科技很難預測，無法在幾小時前作出預告，強調是「做不到，而非天文台不願意做」。他又強調，即使天文台隸屬於商務及經濟發展局，但他任職天文台11年，發出任何天氣警告前，都未曾收過商經局的任何指示。

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