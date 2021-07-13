垃圾徵費｜斥設準備期令條例原地踏步 環團：等咁多年同以前有咩分別

政府早於2005年底提出垃圾徵費，擾攘多年至今日才於立法會三讀通過《都市固體廢物收費條例草案》，惟仍設有18個月準備期，其後須再經立法會同意才能擬定生效日期。綠色和平項目主任譚穎琳批評，草案缺乏實施時間表，認為準備期令條例形同虛設、原地踏步。

譚穎琳向本報表示，當局已花16年時間作諮詢，理應已和不少持分者溝通，質疑為何仍須設18個月準備期，「咁同以前有咩分別？」她指出，環保議題在國際做法一向是會訂立階段性目標，讓公眾和其他持分者清楚看見進度，她批評草案沒有設立確實推行時間表，對此感到失望。

促分階段實施廚餘收費

譚穎琳認為，修訂案提議免費收集食肆廚餘，做法不合理，「既然(政府)擔心食肆咁多廚餘，係咪代表食肆有責任自行回收呢？」她指出，在南韓亦有推行廚餘收費，起初會先收較低費用，後來才提高收費，建議政府可作參考，日後再分階段向食肆就廚餘收費。

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