Am730
Am730
Am730
Am730
News
城大推「城」就開拓計劃2.0
創逾2,400職位助畢業生就業
6 小時前
#Hashtags
香港城市大學CityU郭位畢業生CARLS就業計劃
城大推「城」就開拓計劃2.0
創逾2,400職位助畢業生就業
news-images
城大副校長(學生事務)陳漢夫教授(左)表示，有信心計劃協助畢業生迎接具挑戰性的就業環境，協助他們覓得理想工作。

新冠疫情持續影響社會經濟，為協助準畢業生就業，香港城市大學(城大)校長郭位教授去年6月撥款港幣1,000萬，推出「城」就開拓計劃(CARLS)，成為八大院校中首個校企合作的大學生求職計劃。延續去年的成功經驗，城大今年初再度推出「城」就開拓計劃2.0(CARLS 2.0)，增撥港幣800萬，至今為應屆畢業生創造逾2,400個就業機會。

 

推出僅3個月 職位空缺增幅近1.5

自今年初推出以來，CARLS 2.0在多間大型本地及跨國企業支持下，至今已聯繫逾15,000名合作夥伴及僱主，包括其士集團、俊和建築工程有限公司、香港藝術節協會有限公司、香港生產力促進局、和記電訊香港控股有限公司、Mazars集團、新世界發展有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司、香港中華煤氣有限公司、怡和機器以及城市售票網等，為應屆城大畢業生提供逾2,400個職位，空缺數目比去年同期的CARLS增加近1,450個，增幅近1.5倍。城大副校長(學生事務)陳漢夫教授表示，計劃有助裝備畢業生迎接具挑戰性的就業環境，協助他們覓得理想的工作崗位及一展抱負。

 

提供逾千節一對一就業諮詢服務

城大的學生發展處事業及領袖策劃中心顧問團隊為畢業生提供逾1,400節一對一就業諮詢服務，涵蓋職涯規劃、撰寫求職信、履歷校閱和面試技巧等方面的技巧，提升學生的就業競爭力。城大早前亦舉辦「網上『城』就事業博覽2.0」，提供來自超過20個行業、逾1,500個職位空缺，活動有近150個招聘攤位，並設有專題講座、求職工作坊和免費諮詢等逾150場網上活動，讓準畢業生更掌握就業市場動向及資訊，及早進行職業規劃。

另外，城大更撥出港幣5億，推出創業計劃「HK Tech 300」，計劃於3年內培育學生成立300家初創企業，城大學生或畢業生可透過計劃在人脈、資金等範疇得到支援，更有機會獲得港幣10萬的種子基金、港幣100萬的天使基金，以及共享工作間等一系列支援。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/城大推「城」就開拓計劃2-0-創逾2400職位助畢業生就業-277439
#Hashtags
香港城市大學CityU郭位畢業生CARLS就業計劃
Am730

【繞場一週】不一樣的亮麗成績表

Apple推出ios及iPadOS新更新 涉Touch ID解鎖Apple Watch及保安項目

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
【繞場一週】不一樣的亮麗成績表
Am730
Am730
Apple推出ios及iPadOS新更新 涉Touch ID解鎖Apple Watch及保安項目
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多